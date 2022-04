CHUY RÍOS ABANDONA AL PRI

El exalcalde priista de Ciudad Frontera Jesús Ríos Alvarado ayer dio el brinco que muchos ya esperaban y que aseguran se estaba tardando pues tenía tiempo ya en pláticas para abandonar el PRI e irse a refugiar en los brazos de Morena.

Desde hace unos días empezó a circular la invitación para un evento presidido por Ricardo Mejía Berdeja donde promocionaría el voto a favor de la revocación de mandato.

Todo iba normal hasta que se dieron cuenta de que el lugar de la reunión sería en un salón de eventos propiedad del ex alcalde.

Fueron varios personajes cercanos a Miguel Ángel Riquelme Solís quienes le previnieron y le advirtieron que no se presentará ahí, el excusaba que no supo quién había rentado su salón y desconocía para que tipo de evento era.

Sin embargo todos se quedaron con los ojos cuadrados cuando entró a presidir el evento el invitado de honor Ricardo Mejía quien era acompañado por Jesús Ríos Alvarado quien además se hizo acompañar de algunos de sus hijos.

Ahí no quedó lugar a dudas Jesús Ríos el "hermano" el que juraba lealtad eterna al PRI al que le dieron la oportunidad de gobernar su ciudad y dos veces le dieron la oportunidad a su esposa Bella de ser alcaldesa las cuales perdió, hoy deja al PRI y se va a Morena, que cosa no.

Williamson en la barda

Quien desde hace tiempo se encuentra en la barda sin saltar a ningún lado es el aún secretario de Fomento Económico del Gobierno de Coahuila Jorge Willison Bosque quien dicen tiene una mano dentro de Morena y con la otra cobra en el Gobierno de Riquelme Solís.

El ex magnate no solo trae a todo su equipo metido hasta el cuello en el equipo de Mejía Berdeja si no que ahora envía a sus hijos a apoyar los proyectos de Morena en Coahuila.

En dicho evento uno de los hijos de JWB se apersonó desde temprano en la puerta donde pasaría Mejía Berdeja y cuando pasó lo encaró se presentó como hijo de Willison y de ahí fue llevado hasta el podium por el mismo Ricardo.

MONCLOVA EN FGR

Si usted no ha visto últimamente asustando a medio mundo en está región a mi Tanque tan querido amigo Jonatan Alvarado para mayores señas Abogangster de profesión es por qué la Fiscalía General de la República tuvo a bien mandarlo hacer travesuras a Reynosa Tamaulipas.

Amigo de mil batallas, y muchas travesuras, mi amigo Jonatan tuvo que emigrar a esas tierras por órdenes de sus superiores en dónde despacha como Ministerio Público Federal... enhorabuena compadre.

Se me hace que a tu superior el que designa las plazas, no te quiere, pa que te haya mandado allá, jajajaja

Desde este terruño le envíamos un fuerte abrazo y echarle ganas como solo tu sabes hacerlo gordo........Nooo mejor dale tranquilo compadre jajajaja

CARAS NUEVAS

Mucho gusto pero sobre todo confianza está causando entre la población ver a gente joven rodeando al secretario de Sedesol Manolo Jiménez pues poco a poco se está zafando de las mismas caras de siempre.

Me cuentan que uno de ellos es el Monclovense Eduardo Macías Durand hijo de mi compadre Lalo quien además de trabajador es una persona honesta y de muy buena educación.

Lalo Macías Durand es la cara diferente en el grupo cercano a Manolo lo cual hace que dicho grupo luzca más jovial pero sobre todo dinámico,

Esperemos que el PRI se ponga las pilas y tome en cuenta a este tipo de jovenazos que buscan una oportunidad de sobresalir y créanmelo vale la pena conocerlos.