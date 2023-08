Copelan o cuello

El que dicen trae la espada desenvainada es el Presidente del Comité Municipal del PAN Erick Ramos quien envío ya oficios a todos los funcionarios Regidores, Directores y todo aquel funcionario público afiliado al Albiazul de que no le hagan al desmayado y pasen a pagar sus cuotas.

Y es que muchos de los que hoy cobran como regidores, directores, subdirectores y jefes de área andan engrasados para según ellos apuntarse como candidatos a Regidores, y los ya electos piensan tomar sal de de uvas para poder repetir.

Sin embargo parte del reglamento para tal efecto establece que quienes aspiren a un puesto público tienen la obligación de tener al día el pago de sus cuotas, cosa que todos hicieron y pagaron para poder ser lo que hoy son.

Sin embargo apenas ganaron, o sea hace ya casi dos años y ninguno de ellos se ha acercado a poner sin cinco partido por la mitad como parte de sus obligaciones.

Ahhhh pero como ya vienen elecciones y traen sus ojos bien puestos en seguir pegados en la ubre, o sea ganando sin hacer nada pues jurenlo que ahí estarán partiéndole la mandarina en gajos al marranito para estar al corriente en sus cuotas.

ESPERAMOS HAYA SIDO CIRCUNSTANCIAL

Quien dicen no durmió para nada tranquilo el día de ayer fue el director de Ecología , o sea el "mamey" Jaime Díaz quien ayer afuera de su hogar hubo unas detonaciones de fuego que hicieron que la familia entera estuviera de nervios aunque de buena fuente sabemos para buena fortuna que todo está bien.

Gente de la Policía señaló que el reporte llegó durante la noche y no solo de la casa del funcionario si no de todos sus vecinos quienes se alarmaron por los balazos pero al llegar los genizaros no encontraron absolutamente a nadie.

De hecho la fiscalía sigue investigando para determinar si el hecho fue algo en contra del Funcionario o solo fue un hecho circunstancial, se sigue investigando.

Solo esperamos y lo digo con sinceridad que esté lamentable suceso haya Sido totalmente circunstancial y que la joven y bonita familia de Jaime este bien y tranquila, esos y repito lo digo con sinceridad están todos muy bien.

FERIACERO EN PUERTA

Será este día cuando la regidora de Turismo mi cuatacha Gaby Garza de a conocer en conferencia de prensa los detalles de lo que será FERIACERO 2023.

La verdad sea dicha nuestra amiga Gaby se hizo acreedora al premio de la rifa del Tigre pues apenas el año pasado en su primera edición de esta administración el alcalde, y su director de Obras Públicas Chuy Ballesteros echaron la casa por la ventana y trajeron una cartelera de primer nivel que hicieron que luciera en todo su esplendor.

La mano del cantante y empresario Julión Álvarez de Jesús Ballesteros Sierra padre del director se vienen todo su esplendor y todo salió a pedir de boca.

Sin embargo el presupuesto para esta segunda edición disminuyó considerablemente y sabemos de buena fuente que no tendrá el nivel de primera, aunque sabemos que Gaby tiene estilo y capacidad para hacer de este evento, un eventazo.

Será este día cuando la regidora de los detalles de cuál será la cartelera artística para goce de la ciudadanía y los pormenores de la misma, lo que si podemos adelantar es que se llevará a cabo en el boulevard Pape al Norte casi frente al Teatro de la Ciudad concretamente a un costado de una empresa cervecera ubicada en esa zona.