DE MANTELES LARGOS

Quien está de manteles largos toda esta semana es el rector de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC) Alfredo Oyervides Valdez quien hoy le toca cumplir 20 años de esa gran Institución educativa.

Los festejos iniciaron desde el lunes de esta semana y creamelo Oyervides Valdez organizó todo un programa para festejar entre alumnos y personal tirando la casa por la ventana.

Cómo dice el tango de Carlos Gardel : " Que 20 años no es nada".

Hace poco más de 20 años, el entonces Gobernador de Coahuila Enrique Martínez y Martínez me invito como reportero, a qué lo acompañara a ver un lugar al Norte de Monclova, exactamente a 16 kilómetros rumbo a Sabinas.

Llegamos a unos terrenos llenos de mezquites, Huizaches y mucha maleza y me dijo: "estoy muy cerca de que me autoricen la construcción de una Universidad Tecnológica, ya les envié la información al Gobierno Federal para ello donaré estos terrenos" y me mostró el ante proyecto.

Hoy la Universidad de la Región Centro de Coahuila (UTRCC) no solo es un enorme edificio, por ahí han pasado miles de alumnos y han egresado a grandes Ingenieros en diferentes ramas que mucho le han aportado a la Industria local.

Hoy quiero felicitar a todos los rectores que le dieron vida y color a esa gran Institución, pero especialmente a mi amigo y actual Rector Alfredo Oyervides quien además me dió la oportunidad de pertenecer a esta gran familia Puma.

Felicidades a los estudiantes, a los egresados y en especial a mis compañeros que laboramos en esta noble y hermosa Institución educativa y que conformamos la gran familia UTRCC....que vengan muchos años más.

MORENA DEBE DISCULPARSE CON EL EJÉRCITO

Morena como partido político, como partido en oposición, en campaña, como diputados, como senadores, pero sobre todo como gobierno, le debe una disculpa a los cuerpos de las fuerzas armadas del país; un cambio de opinión del titular del Ejecutivo no es suficiente, afirmó el Presidente del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila.

La semana pasada, el presidente de la República reveló que "cambió de opinión" respecto al uso de militares en tareas de seguridad pública, por tratarse de un problema grave, tras las críticas por la iniciativa de mantener al Ejército más tiempo en tareas de apoyo a la seguridad.

Cuando era oposición, Morena como sus voceros fueron muy críticos tanto de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por recurrir a los soldados para enfrentar a los grupos criminales en las calles, en medio de denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos.

"Ahora resulta que se dio cuenta de que es necesario el Ejército para contrarrestar el poder de fuego de los narcos", expuso el también Diputado Federal Rodrigo Fuentes, "si dice que apenas se dio cuenta y tuvo que cambiar de opinión, entonces no sé que revisan en las reuniones de seguridad diarias que según el presidente tienen a diario.

"Porque en Coahuila hemos tenido desde siempre, de manera muy clara y contundente, que sin el Ejército, la paz no podría haberse conseguido, y sabemos también la necesidad de mantenerlos apoyando en esas tareas, de otra manera las policías municipales y estatales no podrían".

TRABAJO EN EQUIPO CLAVE OARA LA SEGURIDAD

Durante la entrega de grados, uniformes y equipo al personal de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, ceremonia en la que acompañó al alcalde José María Fraustro Siller, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís enfatizó que la fórmula en el tema de seguridad está en el trabajo en equipo y coordinado entre sociedad, Gobierno, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

En este evento, que se celebró en la explanada del Ateneo Fuente, se entregaron 24 grados al mismo número de elementos: Un grado de suboficial; cinco grados de policía segundo; y 18 grados de policía tercero.

Además, se entregaron uniformes y equipo a las diversas corporaciones municipales, con inversión de 15.4 millones de pesos.

Riquelme Solís señaló que hoy Coahuila enfrenta el reto de la seguridad con una fortaleza que ha costado mucho construir: "Lo que ha funcionado es el trabajo en conjunto entre sociedad y Gobierno, y la coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional".

Subrayó que todo lo que se ha construido en la entidad entre sociedad y Gobierno se tiene que dejar asentado para que las próximas Administraciones no lleguen con ocurrencias, sino que se entienda que estos resultados han costado mucho y que han sido trabajo de varios años.