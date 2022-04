EN CONVALECENCIA

Quien ya está por aquí en Monclova haciendo su trabajo de presencial, aunque nunca dejó el control, es el médico Mario Dávila Delgado para mayores señas alcalde de esta ciudad.

Dávila Delgado superó en compañía de su familia el trago amargo de ver a su hijo en una situación bastante delicada debido a una infección que lo mantuvo en un nosocomio Regiomontano en el área de terapia intensiva.

Me informan que la salud del joven Fernando Davila está ya hacia arriba lo cual se le ve a su padre el alcalde en el rostro y en sus ganas de chambear.

Ayer desde temprano atendió varios eventos en los cuales participó y más tarde atendió agenda en su despacho lo cual quiere decir que le está imprimiendo ganas y sacar la chamba que dejó de forma presencial solo unos cuantos días.

Lo mejor de todo es que la familia Dávila Carrillo brincan de contentos todos pues nuevamente la vida les permite disfrutar y vivir la vida.

BASTANTE RETADOR

Quien se vio mal para la foto y peor para el video fue el alcalde de Ciudad Frontera Roberto Clemente Piña Amaya quien en una entrevista radiofónica se le fue a yugular al gerente general del SIMAS Eduardo Campos Villarreal

El edil Fronterense habla de que no evitará manifestaciones de ciudadanos de su municipio en contra de la encargada de suministrar el vital elemento.

Más que justificar a sus ciudadanos por algún problema en específico tal parece que el edil responde a otros intereses que pretenden hacer lumbrita en dicha dependencia.

Desde hace unos meses Roberto Piña ha sostenido una sordida pugna contra el gerente general de SIMAS quien la verdad sea dicha ha hecho el trabajo de forma tan sana como nunca antes se había visto.

En la misma entrevista Piña dejó entrever dudas sobre gastos, excesos y nómina sobre poblada en esa dependencia, sin embargo el señor alcalde sabe que existe la plataforma para exponer este tipo de inquietudes como lo es el consejo intermunicipal en dónde el juega un papel fundamental pero lamentablemente no solo parece desconocerlo si no que además no asiste.

Mal el cuento en este tema pues aseguran que detrás de esas "poses" está una mano perversa que motiva esas reacciones para poder así tarde o temprano poder quedarse a cargo de esa oficina, creanlo, tiempo al tienpo.

Aunado a ello es la primera vez después de décadas que un gerente general de esa dependencia mantienes la ciudad sin problemas o al menos no tan acentuados como en antaño.

Igualmente Eduardo Campos Villarreal ha presentado números que por vez primera y a diferencia de otros municipios más grandes que Monclova son números a favor, es decir es una dependencia autosuficiente, hacer movimientos por cuestiones políticas no solo sería un error sería una garrafal patada a la eficiencia.

CAPACITA PRONNIF SOBRe CUIDADOS EN FAMILIA

En el arranque de este periodo vacacional correspondiente a la Semana Santa, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado (PRONNIF) emite recomendaciones para evitar omisiones de cuidado.

Es importante recordar que una omisión de cuidado es cuando la madre, padre, cuidadores o tutores no brindan atención necesaria, y de forma oportuna, para garantizar el bienestar de los infantes.

Es por ello que la titular de la PRONNIF, María Leticia Sánchez Campos, aseguró que durante estos dias de descanso es importante recordar que los menores no deben quedarse solos en casa, pues a pesar de que las madres y padres de familia continúen trabajando, deberán asegurarse de que sus hijas e hijos permanezcan Cuidados bajo supervisión de un adulto, ello para evitar accidentes.

Indicó que mientras las niñas y niños permanezcan en casa, es de vital importancia resguardar las sustancias tóxicas que se utilizan en el hogar para prevenir incidentes que pongan en peligro su vida.

Además, señaló que de salir a albercas o destinos acuáticos, las familias deben duplicar la vigilancia y así garantizar la seguridad física de todos sus integrantes.