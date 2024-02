En Monclova Miguel Ángel Riquelme Solís quien busca senaduría

Será este miércoles cuando visite la región centro de Coahuila el ex Gobernador de Coahuila Miguel ángel Riquelme Solís quien ahora traerá la camiseta de candidato del PRI al Senado de la República.

El lagunero llegará hasta este municipio y se hará acompañar de su suplente, la guapa Monclovense Cristina Amezcua González quien solicitó ya licencia a su cargo de Secretaria de Turismo de esta entidad.

Aunque no hay una agenda en específico, o al menos no la han hecho pública se logró conocer que el ex mandatario se reunirá con cuadros distinguidos de su partido de todas las regiones de esta zona y con algunos empresarios de esta región mismos que aseguran están más que puestos para apoyar en todo al candidato a Senador de la República.

La candidatura de e Riquelme Solís viene a traer una gran certidumbre entre la militancia tricolor quien fue un Gobernador que siempre estuvo más que atento a los movimientos de ese instituto político y que siempre apoyo a la militancia tricolor a los de a pie y a los encumbrados.

CAYÓ DE LA GRACIA

A quien poco a poco la hicieron a un lado, desconocemos los motivos aunque hay quien dice por su sobrado protagonismo y su inexperiencia es a Lucy Garza quien hasta hace poco era responsable del proyecto del Centro Histórico de Monclova.

La.mujer en mención quien llegó al servicio público primero bajo las siglas del PRI amparada por la Coparmex de Marco Ramón e incrustada en el PRI como candidata a Regidora cosa que no logro por la vía del voto pero aprovecho para poco a poco meterse en esos ambientes como regidora suplente por encima de muchos priistas de tradición y con años de militancia.

Por " azares" del destino la mujer en mención se logró colar en la administración del hoy alcalde panista Mario Dávila Delgado quien la nombró como encargada del centro histórico de esta ciudad, ambicioso proyecto en dónde proyecto más su rollo y persona que los beneficios del proyecto.

Sin embargo aseguran que tras los tumbos y yerros en la dirección de dicho proyecto desde el despacho de la primera autoridad de Monclova se ordenó que fuera el mismo Chuy Ballesteros director de obras públicas quien asumiera dicha responsabilidad y designó a una experimentada arquitecto Leyla Vega pues era más que lógico y simple: "Zapatero ...a tus zapatos".

Lo que logramos saber es que Lucy Garza quien al parecer tras unos cuantos años de "Servidora" pública perdió piso lo cual hizo que el que manda en Monclova decidió hacerla a un lado pues aseguran que las cosas no solo estaban mal planeadas, si no además peor ejecutadas.

Hoy Lucy Garza dicen anda triste pateando un bote vacío por toda la plaza del museo Coahuila y Texas en dónde ella tiene su oficina, pues aseguran que desde hace unas semanas no es invitada a ningún evento oficial del Ayuntamiento y lo peor aquellos días en que sus llamadas eran atendidas de inmediato por el alcalde han llegado a su fin...se me hace que hasta de ahí la bloquearon.

EDUCACIÓN MONCLIVA BUSCA SOCIEDAD MAS RESPONSABLE

El trabajo del departamento de educación en relación a la prevención del delito y las adicciones, que han llevado a cabo en coordinación con la policía escolar, tiene el propósito de prevenir el delito y las adicciones, así como fomentar el respeto hacia las autoridades.

La Licenciada Gladys Villarreal, directora de Educación, destacó la importancia de este esfuerzo, dijo que el propósito es claro, "trabajar para que Monclova cuente con ciudadanos ejemplares que vayan acorde a la gran ciudad que se está construyendo", refiriéndose al trabajo que ha llevado a cabo el Presidente Municipal, Dr. Mario Dávila Delgado.

"Una de las estrategias clave es la implementación de pláticas con los alumnos desde sus primeros años de escuela", agregó que estas pláticas donde se explica a los parvulitos, cuál es la responsabilidad de las autoridades y cuáles son sus herramientas de trabajo para atender a la ciudadanía, buscan inculcar valores con el fin de fomentar una actitud mental más positiva.

Por otra parte las conferencias y charlas que se han llevado a cabo en las escuelas de nivel medio superior, están dirigidas a prevenir embarazos precoces y el consumo de sustancias adictivas, este enfoque integral aborda las problemáticas desde la raíz, procurando que los estudiantes lleguen a la adolescencia con una mayor conciencia sobre estos temas.