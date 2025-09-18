Entendimiento

Con un palmo en la nariz se quedaron más de dos al ver que el dirigente Estatal del recientemente creado partido Político México Avante Fernando Rodríguez González usando su afilado colmillo político se sentó a dialogar con el alcalde de Monclova Carlos Villarreal y con el sub secretario de Gobierno Sergio Sisbeles.

Y es que muchos, pero muchos le apostaban a que dicho encuentro sería una carnicería en dónde solo uno de los participantes diría vivo, incluso hubo mucha gente que no solo le apostaba a eso, si no que además le zizaña, ruido y mucho veneno para que eso sucediera.

Al final de la reunión entre dichos personajes y una comisión de ciudadanos se llegó a un arreglo entre caballeros sin necesidad de un grito, un chantaje o una amenaza por más sublime que está hubiera sido.

Acordaron desde ayer crear una comisión de ciudadanos de México Avante y las autoridades municipales para que todo fluya conforme a los acuerdos signados y nada, pero absolutamente nada por debajo de la mesa.

La verdad es que a pesar de los malos augurios que se tenían, que muchos querian y otros esperaban la madurez se interpuso y con ello acuerdos que sean seguramente velados para que todo siga en San Paz.

Hay que resaltar que ante el anuncio hubo algunos, pocos no tantos se hicieron al final víctimas al ver que todo el escenarios apocalíptico que esperaban simple y sencillamente no se dió y es9 causó amargura, y ardor, mucho ardor, así que sin más hay que esperar que existe por ahí algún otro que se aviente y vean el escenario que esperan, Pero hoy simplemente se quedarán con las ganitas.

LUZ VERDE

Quien desde ayer inicio gira por la región Centro de Coahuila fue el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Carlos Robles Lostenau quien está haciendo lo propio en cuanto a los Consejos Políticos Municipales.

En Frontera la única cara nueva fue la de Perlita Rios Alemán quien asumió la secretaria general de este instituto político en ese Municipio.

El que repite es Gerardo Oyervides como Presidente del Comité Municipal del PRI y con ellos la continuidad al frente de su instituto político el cual se está trabajando con calma y en Paz lo cual le.ñermitiomque los altos mandos del tricolor los tomarán en cuenta para su permanencia.

INICIAN RENOVACIÓN DE COMITÉS

En el marco del Consejo Político Municipal y antes cientos de militantes, se realizó la toma de protesta de Hazel Israel Santos Rodríguez como nuevo presidente del Comité Municipal del PRI en Ramos Arizpe, así como de Gabriela Gutiérrez Burciaga, secretaria general.

El evento, encabezado por el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, contó con la presencia del primer priista del municipio, Tomás Gutiérrez Merino.

En el acto se reconoció el trabajo de la dirigencia saliente, donde que gracias a su esfuerzo la marca PRI está viva, fuerte y victoriosa en Ramos Arizpe.

El dirigente estatal del priismo coahuilense destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien definió como "un líder con visión y resultados, que ha hecho de nuestro estado un lugar seguro y en mejora continua".

"Aquí se vive la fuerza del buen gobierno; un gobierno que cumple y demuestra con hechos que el PRI no solo sabe ganar elecciones, sino también gobernar con resultados contundentes", expresó.

Tomás Gutiérrez Merino destacó que lo más importante es trabajar unidos por el bien de la ciudad y del estado, señaló además que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno fortalece los resultados en favor de la ciudadanía.

"La coordinación de esfuerzos desemboca en beneficios para todos los ciudadanos, que se pueden ver en la calidad de vida, el desarrollo social, el desarrollo económico y la seguridad", expresó.

Por su parte, Gabriel Elizondo Pérez, consejero político estatal, invitó a todos los militantes a continuar trabajando con la misma entrega que a lo largo de los años ha puesto en alto el nombre de Coahuila en todo México. "Seguir cercanos a la gente, seguir demostrando todos los días por qué somos el mejor PRI de todo México", destacó.