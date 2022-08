ENTRE GRITOS Y MADRAZOS

En toda una cena de negros se convirtió la cacaraqueada elección interna de Morena en dónde seleccionarían democráticamente a los Consejeros Nacionales y Estatales de su ya muy, pero muy partido.

El evento el cual fue llevado a cabo el domingo pasado, terminó literalmente convertido en una arena de lucha libre, hagan de cuenta la tigre Padilla pero al aire libre y en plena plaza principal de Monclova.

A la hora de contabilizar sus votos se armó la trifulca y creamelo nada, pero absolutamente nada le piden a sus tan criticados priistas pues de todos es sabido que dicho proceso estuvo plagado de irregularidades, amenazas y dádivas.

Ante esto el partido de Esperanzas se convierte en el partido de la Vergüenza de México por qué al final, NADA, pero absolutamente nada ha cambiado en este país, al contrario vamos de mal en peor.

CON LAS MANOS EN LA MASA

Al que supuestamente agarraron bien torcido, es decir con la manos en la mesa o en las urnas, fue al ex Independiente, y hoy también ex priiista Alfonso Almeraz convertido hoy al Morenismo y que llegó en esta elección al lugar número 5 de las votaciones lo cual le permite, si otra cosa no sucede, ser ya Consejero de Morena.

Y es que Almeraz dicen fue uno de los participantes más votados pues aunque le anularon más de 200 votos aún así logró colarse.

Perooooo según nos informaron el día de hoy, dicho triunfo del empresario será impugnado pues aseguran usó fotocopias burdas de las hojas de votación lo cual es un verdadero fraude.

Aunado a ello me dice el vocero de Morena también hay evidencias de que Alfonso Almeraz estuvo repartiendo dinero para la compra de votos así como otras "lindas" prácticas que el nuevo MORENO puso en práctica para poder estar en dicha contienda..