FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será un poco tranquila tomando en cuenta que siguen las graduaciones y hay trabajadores que tienen hijos y concluyen sus estudios por ello siguen metidos de lleno en las celebraciones pero además es importante destacar que termina el plazo para registrase y recibir el medio ahorro.

Por el lado social existe información en el sentido de que habrá repuesta a la petición de aumentar la infraestructura del Repuve proceso que sigue manejándose de manera política, es similar al inicio de la campaña de vacunación contra el Covid-19 que ocasionó trifulcas.

Solo los Servidores de la Nación podían aplicarse la vacuna, las clínicas oficiales a pesar de contar con infraestructura no se les permitía, ocurre igual en este caso de la legalización de unidades chuecas, mientras no se aumente la infraestructura no se podrá avanzar.

Es una locura intentar registrarse, en ocasiones desvelarse toda la noche y a ver si hay manera por ello la postura de la sociedad es que se eliminen esas fallas y se incremente la infraestructura, con ello cumplir con todos los propietarios de unidades chuecas con interés en proteger su patrimonio.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta hermosa reflexión, la verdad muy cierta, sobre todo cuando hay ganas de aventar la toalla y derrotarse, ojalá que la lectura les apoye en este transitar por la vida en los días más pesados, adelante.

No es casual que los líderes efectivos realizan tareas aparentemente imposibles porque nunca se rinden; nunca se desmoronan. A pesar de la creciente crítica, oposición intense y aplastantes obstáculos, perseveran con firme determinación; se niegan a tirar la toalla.

A menudo, lo más fácil sería abandonar la lucha y simplemente rendirnos. Olvidarnos de nuestros sueños y regresar a la comodidad y conveniencia de la mediocridad. Ceder ante las palabras de los críticos, claudicar ante la oposición y simplemente dejarnos dominar por los obstáculos meter el rabo entre las patas y huir.

Hay gran poder personificado en la perseverancia. La carrera no es siempre ganada por el más rápido, ni el partido por el más fuerte, sino por aquel que continua avanzando, rehusándose a rendirse. Consideremos el timbre postal: su utilidad consiste en su habilidad para pegarse a una cosa hasta que llegue a su destino. El corredor de autos, Rick Mears, dijo: “Para terminar de primero, primero tenemos que terminar”.

Cuando somos tentados a rendirnos, resistamos. Necesitamos perseverar en la batalla hasta que el día malo pase. Debemos insistir frente a la tentación de abandonar. Hasta que finalice la guerra, debemos pelear hasta el final. Hasta que termine la carrera, necesitamos seguir corriendo. Hasta que el muro sea construido, necesitamos seguir colocando ladrillos. Nunca nos rindamos, nunca. Las promesas de Dios siempre están al final.

La reflexión de hoy es verdaderamente hermosa y desde una clara perspectiva cristiana nos anima a seguir insistiendo y perseverando hasta el final. Si bien son muchos los obstáculos que tenemos y tendremos que enfrentar a lo largo de la vida para alcanzar aquello a lo que Dios nos ha llamado, si no los combatimos y perseveramos, habremos vivido por el gusto… conformándonos con una vida vacía y menos que satisfactoria cuando lo correcto es no claudiques

No cabe duda de que necesitamos aferrarnos más que nunca a nuestro Salvador y haciendo las correcciones que sean necesarias, avanzar hasta la meta que EL nos preparó de antemano para bendición personal y de aquellos que nos rodean y nos animan a seguir

Adelante y que Dios los Bendiga

Nos leemos mañana