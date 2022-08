INICIA CURSO DE INDUCCIÓN A PRÓXIMOS ABOGADOS EN MONCLOVA

Será el día de mañana cuando un grupo de 50 nuevos alumnos de la Carrera de Leyes de la Facultad de Jurisprudencia extensión Monclova de la Universidad Autonoma de Coahuila (UAC) inicien ya de manera legal y formal su curso de inducción.

Para tal efecto estará aquí en esta ciudad dando fe del evento el director de dicha Facultad Alfonso Yáñez Arreola.

El también abogado comentó ayer en exclusiva para su servidor que ya está todo listo para que los nuevos alumnos (50) inicien su curso propedéutico y poder así dar inicio a las labores de esta nueva extensión.

Mencionó que será el próximo lunes cuando de forma legal el Rector de la máxima casa de estudios de Coahuila Salvador Hernández Velez y el alcalde de Monclova Mario Dávila Delgado corten el listón inaugural del nuevo ciclo de actividades de la Facultad de Jurisprudencia extensión Monclova.

Yáñez Arreola mencionó que la puesta en marcha de esta nueva carrera en la localidad por parte de la UAC viene a ser una excelente oportunidad para los jóvenes de esta región quienes desde hace años tenían el deseo de cursar dicha carrera, "y ahí está la respuesta 50 jóvenes atendieron el llamado y pasar a formar ya parte de la familia Lobos de la U A de C" señaló.

INTENSA GIRA

La que de plano desde hace poco más de una semana de haber adquirido el compromiso de liderar de hecho y no de palabra al no tricolor Fronterense es Patricia Cardona de Juarusti y el secretario General Mario Martínez.

Y para dejar en claro que sus compromisos se hacen realidad la fórmula se agendaron visitar todas y cada una de las colonias de su municipio y recoger de sus liderazgos oficiales y naturales las inquietudes más apremiantes y buscar soluciones conjuntas.

Cuentan quienes los ven que desde las 3 de la tarde y hasta ya cerca de las 10 de la noche Paty, Mario y acompañantes sudan la gota gorda gastando suela en las colonias para llegar hasta los domicilios de sus militantes dando una muestra de madurez política dejando en claro que los liderazgos no se forjan en las oficinas si no a raz de sueño, en las colonias y en los domicilios de sus líderes, "aquí andamos, con ustedes, no están solos y seguiremos más unidos que nunca" les dice la joven dirigente a sus militantes.

LE NIEGAN RESPALDO

Quien recibió tremendo revés en sus "pantallas" políticas fue el ex alcalde Jorge Williamson Bosque quien llegó a Morena presumiendo de un capital político y humano que según dicen sus malquerientes existe solo en su imaginación.

Y es que me aseguran que entre las presunciones que aseguraba tener o controlar estaba la del altruista Monclovense Pepe Rodríguez hombre muy querido en Monclova por su generosidad.

José Rodríguez es un Monclovense que de pequeño era vendedor de periódicos y que en su juventud emigró a la Unión Americana de ilegal, allá con trabajo y empeño logró consolidar con poco capital un negocio de reparación y construcción el cual al paso de los años fue creciendo hasta convertiste en un empresario muy importante en el Estado de Texas en dónde hoy construye grandes edificios y tiene cientos de empleados la mayor parte Mexicanos.

José Rodríguez financía en Monclova becas para decenas de estudiantes, apoya ligas deportivas y cada año celebra un evento navideño dónde hace grandes regalos y donaciones a sus consentidos ex colegas los Voceadores...a quienes siempre ha consentido.

La amistad de José Rodríguez y Jorge Williamson es sólida aunque hoy las lealtades políticas quedaron a un lado pues aunque José Rodríguez siempre apoyó los proyectos de JWB en esta ocasión José Pepe Rodríguez estará manifestando en un evento multitudinario su adhesión al proyecto Priista, y su invitado de honor será Manolo Jiménez Salinas.