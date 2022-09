JUGANDO SUCIO

Aunque ha sido muy pero muyyyy respetuoso de no dictar líneas o enviar mensajes a destiempo el alcalde de Monclova Mario Dávila Delgado deberá tener mucho cuidado con algunos de sus más cercanos colaboradores quienes ya andan de "cola pronta" buscando la forma de meterse a jalar en el proyecto morenista.

Si bien es cierto el médico pediatra sigue en espera de que se darán los tiempos para una probable alianza entre priistas, perredistas y panistas sabe que las cosas al final de algunos meses se tendrán que definir motivo por el cual no se abre de capa.

Sin embargo hay andan ya algunos de sus directores apalabrándose no solo ellos para agradar a los Morenos si no que además comprometen al Galeno diciendo con la boca llena : "yo acerco al doctor y la demás gente".

Y creámelo no es uno ni dos calenturientos que andan de ofrecidos son varios directores quienes encandilados por el ex alcalde panista Gerardo García quien ya les prometió acercarlos al proyecto de Ricardo Mejía Berdeja a quienes les presenta ya como el próximo Gobernador.

La verdad sea dicha muchos directores andan jugando con fuego pues en realidad no conocen a Dávila Delgado quien es callado y paciente pero lo que no tolera son las traiciones, si no, pal baile vamos, ya verán.

CONVOCA UAC A ESTUDIANTES

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Dirección de Asuntos Académicos, convoca a los aspirantes a cursar sus estudios de Bachillerato o Licenciatura a registrarse para el proceso de admisión que se abrirá del 1 al 14 de octubre de 2022 para ingresar al semestre enero -junio 2023.

A través del portal web de Admisiones http://www.admisiones.uadec.mx/, en la opción "registro" el aspirante llenará los datos y subirá su fotografía con los requisitos ahí señalados, imprimirá la boleta de derecho a examen de admisión y realizará el pago en los bancos autorizados por un monto de $715 pesos; posteriormente del 5 al 25 de octubre en la misma liga en la opción "consulta" podrá imprimir la ficha física, indispensable para la aplicación de la prueba.

A través de correo electrónico o en la página web www.uadec.mx les permitirá acceder a la liga para programar la fecha del examen simulacro que se llevará a cabo del 31 de octubre al 3 de noviembre y la prueba de admisión real los días 4 y 5 de noviembre, la publicación de resultados se dará a conocer por internet el 19 de noviembre.

Para el aspirante a bachillerato que ha cursado estudios en alguna escuela oficial o incorporada a la UAdeC del mismo nivel, no procederá el trámite de ficha debido a que ya fue alumno de la Universidad y su admisión será por reingreso y si un aspirante ya fue alumno de una carrera de Licenciatura, ya no podrá registrarse a la misma.

CONFIANZA EN COAHUILA

El anunció de una millonaria inversión en esta entidad pone de manifiesto la plena confianza que empresarios Internacionales tienen en Coahuila, entidad que goza de estabilidad social, Seguridad y paz laboral.

Con una inversión de 65 millones de dólares y la generación de más de 500 nuevos empleos, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís hizo el anuncio oficial de la construcción de la nueva planta de HL Klemove en el Municipio de Arteaga.

Las operaciones de esta corporación en México apoyarán a sus mayores clientes: Hyundai Motors y Kia, que se encuentran en Norteamérica, y estará completa en el segundo trimestre de 2023.

El Mandatario estatal destacó las condiciones de paz laboral, tranquilidad y seguridad, así como ser un punto estratégico, por lo que reafirmó el compromiso de mantener el desarrollo económico del estado y generar condiciones de desarrollo para los coahuilenses y sus inversores.

"Hoy, este anuncio nos permite corroborar las condiciones de Coahuila para invertir: la seguridad, la paz, la tranquilidad, el Estado de Derecho, la competitividad, la infraestructura y, sobre todo, la fuerza laboral, la mano de obra calificada con la que cuenta Coahuila", puntualizó.

En su mensaje, expuso que Corea es el cuarto país con mayores montos de inversión en la entidad, además que se han anunciado en este período 14 nuevos proyectos con una inversión de 213 millones de dólares.

Destacó que en Coahuila se tiene una producción anual de 1.2 millones de motores, así como su importancia en la exportación de autopartes.