LA RIFA DEL TIGRE

El que dicen que se sacó la rifa del Tigre es el aún sub secretario de seguridad pública Federal Ricardo Mejía Berdeja aspirante de Morena al Gobierno de Coahuila.

Y es que el clásico refrán dicen le queda como anillo al dedo pues aquél que sale ganador del animal Felino difícilmente podrá domarlo y lejos de ser un premio para agradecer es simplemente una condena.

Y es que aseguran que la recolección de personas no gratas a la población que han "servido" lejos de abonarle a su proyecto le restarán simpatías, y si no "pal baile vamos".

Desde que Ricardo Mejía Berdeja ha presentado a parte de su equipo que lo acompañará en esta aventura política lejos de fomentar simpatías entre la población está creando efecto adverso o sea: desencanto.

Y es que al menos en la región centro de Coahuila hay quien lo compara con el CIMARI aquel predio dedicado a recolectar puro desecho tóxico y de alta peligrosidad.

Entre las "linduras" que presenta como sus aliados están varios ex alcaldes y ex funcionarios que se les recuerda sí, pero créanlo no por sus buenas acciones si no por las excesos pillerías y demás "gracias" que fueron "tapadas con tierrita" por Gobernadores que por no ensuciar sus administraciones y decisiones optaron por poner oídos sordos.

Mucho ojo deberá poner Ricardo Mejía Berdeja en la gente que acepta como muy cercanos por qué muchos de ellos lejos de ayudarle le van a estorbar, tiempo al tiempo.

FESTIVAL DE MONÓLOGOS

Con el fin de promover la creación teatral para que llegue al mayor número de personas posible, la Secretaría de Cultura (SC) de Coahuila, en coordinación con la Asociación Cultural Rodas, realiza la Edición XXVI del Festival de Monólogos Coahuila del 28 de julio al 3 de agosto del 2022.

Las obras se escenificarán en los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe, así lo dio a conocer la Subdirectora de Festivales y Proyectos Especiales de la SC, Flor Elena Magallanes Valero.

"La intención de este festival es beneficiar a la comunidad teatral y al público que disfrutará de estas puestas en escena; además de resaltar el trabajo coordinado con los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe para llevar las puestas en escena a más personas", declaró.

Explicó que a partir del 15 de agosto todas las obras del Circuito Nacional y Estatal serán transmitidas a través del sitio web y de las redes sociales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), de la Coordinación Nacional de Teatro y de la Secretaría de Cultura.

"Con ocho funciones, una presentación de libro y una exposición el XXVI Festival de Monólogos Coahuila 2022, se desarrollará en la Ciudad de Saltillo y Ramos Arizpe", declaró José Palacios, fundador de esta iniciativa cultural.

Para dar inicio a la fiesta del Teatro Unipersonal, el día 28 de julio se tendrá la presentación de "Secreto de confesión", de Humberto Robles, del grupo Carreta de Locos (Coahuila), dirigida por Héctor Moreno, a las 18:00 horas en el Teatro de Cámara "Jesús Valdés"; y a las 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad "Fernando Soler": "Flores para los muertos", texto y dirección de Roberto Mosqueda, con AOPARescena (Guanajuato), ambas con entrada libre.

LEVANTA LA VOZ IGLESIA CATOLICA SOBRE VIOLENCIA EN MÉXICO

Hermanas y hermanos hoy es día de oración como tienen que ser todos los días; pero hoy queremos pedir por nuestro país que está llegando a un punto insostenible. Las cosas deben cambiar, los ciudadanos debemos cambiar, y también pedimos con respeto siempre a que quien está cuidando de nosotros, sepa contener la violencia y contener a aquellos que abusan del poder fáctico que tienen», expuso el arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López.

Desde la Catedral de Monterrey, en su sermón para pedir en oración por la justicia y la reconciliación para la paz, dentro de una jornada nacional convocada por la Iglesia Católica de México y la orden de la Compañía de Jesús, Cabrera López puntualizó que a nuestros gobernantes les toca contener la violencia y a nosotros como sociedad nos toca hacer un ambiente favorable a la paz y a la serenidad.

«Cuánto sufrimiento tienen muchas familias de nuestro país a causa de la violencia, tienen que escapar, tienen que huir; muchos otros han perdido y no saben dónde está su familia, y también muchos otros han perdido la vida», señaló.