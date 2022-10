FLACO FAVOR

Quien estuvo como casi cada fin de semana en Coahuila fue el sub secretario de Seguridad Pública Federal Ricardo Mejia Berdeja quien también como siempre visito municipios de la región centro de esta entidad.

Ahora tocó a Cuatro Ciénegas entre otros en dónde el también ex diputado local priísta se reunió con gente afin a su proyecto político.

Hasta ahí todo bien pues en el bello y mágico pueblo cuna de mis padres hay gente que le tiene simpatías y como en todo tienen derecho a reunirse con quién les pegue en gana.

Sin embargo lo lamentable de esta vista es que hubo gente de otros municipios que se apersonaron en ese bello pueblo lo cual insisto no tiene nada malo, gasolina, comida o lo que compren ahí ya están apoyando la economía local.

Lo que no se vio con buenos ojos es la actitud vandalica de algunas personas afines a Morena quienes aprovecharon la visita para tomarse Fotografías en los lugares emblemáticos del lugar, hasta hija todo bien para eso son.

El detalle es que hubo una persona que aprovecho la estatua del Ex Presidente de México Venustiano Carranza la cual está ubicada en el cerro del muerto, la particularidad del ten fue que con pintura en aerosol grafiteo un corazon y en medio puso AMLO.

Dicha acción causo una serie de comentarios negativos que indirectamente salpicaron a Mejía Berdeja a quien le pidieron que así como le recibieron con un pueblo limpio y en orden así lo deje cuando se vayan, no todo grafiteado, y saben que ? Tienen razón no se vale...un poco de educación no les caería nada pero nada mal.

ACTIVIDADES DIF EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Durante octubre, Mes de la Lucha Contra el Cáncer, el DIF Coahuila, en coordinación con Sistemas DIF Municipales, dependencias estatales y organismos de la sociedad civil, realiza 90 actividades en todo el estado buscando prevenir y difundir la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama.

Marcela Gorgón Carrillo, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, señaló que la dependencia cuenta con los programas "Únete, Vamos a Checarte" y "Contigo en la Atención del Cáncer", en los que se trabaja de manera permanente.

"Desde el inicio de nuestra Administración hemos sumado esfuerzos en la lucha contra el cáncer. Hemos realizado 558 brigadas de prevención y detección; 4 mil 300 exploraciones; 4 mil 400 canalizaciones a mastografías; 8 mil 600 estudios de colposcopia, VPH, papanicolau; y 4 mil 600 tamizajes prostáticos", detalló.

Marcela Gorgón apuntó que en el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer, en todas las regiones de la entidad se desarrollan 90 actividades, entre las que destacan conferencias, talleres, pruebas de detección oportuna y caravanas, entre otras acciones.

"Tenemos una gran alianza con los organismos de la sociedad civil, la Secretaría de Salud y los 38 Sistemas DIF Municipales, así como escuelas y universidades, con quienes realizamos este esfuerzo por informar y concientizar", expuso.

PRI EN TU COCINA

Quien de plano vino a darle la vuelta a la tortilla a la forma de hacer política es la guapa y joven líder del PRI en Ciudad Frontera Patricia Cardona de Juarusti quien junto a su secretario General Mario Martinez iniciaron el programa PRI EN TU COCINA.

Me cuentan que en un mes el PRI local le ha llegado a más de 50 representantes de partido en las colonias desde el seno de su hogar, la cocina en dónde junto a un grupo de chefs les enseñan nuevas técnicas de cocinar así como diversas recetas, el programa incluye degustar lo preparado y llevar porciones a sus hogares.

Pero la riqueza de esa progrNa radica en la forma en que con ciencia y paciencia se fomenta la unidad, los valores y la lealtad partidista.

La convivencia que se maneja en casi 3 horas de cocina y plática informal hace que las líderes formales y naturales salgan de la mano y convencidas de que quien siempre ha estado con ellas en las buenas y en las malas ha Sido la dirigencia de su partido.

Paty y Mario y parte de su estructura además de convivir y conocer las necesidades de sus aliados se llevan además unos Tupeer en dónde cargan comida que llevan a sus parejas y así se evitan la molestia de llegar a preparar alimentos.