Pensando en 2024

Luego de varios años de estar insistiendo que metiera las manos en los asuntos financieros relacionados con AHMSA y que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se negaba a apoyar ayer por fin dió su brazo a torcer prometiendo apoyo y como no si está en puerta el proceso electoral de 2024.

El mandatario sostuvo que los que se hicieron ricos antes, a costa de AHMSA eran puros traficantes de influencias, expresó.

"Si hay empresarios serios y responsables, podemos ayudar reestructurando a Altos Hornos de México, con las deudas que se tienen con la Secretaría de Hacienda y con la Comisión Federal de Electricidad", dijo.

"Podemos restructurar, dar plazos, pero tiene que ser una nueva empresa, con nuevos inversionistas, con gente responsable. Y los nuevos inversionistas tienen que invertir, aportar dinero fresco, si no, no se levanta, está caída por completa la empresa", señaló

MARIO DAVILA VA EN BUSCA DE AMLO

Quien estará en la Ciudad de México tocando la puerta de Palacio Nacional es el alcalde de Monclova Mario Dávila Delgado quien estará por allá en busca del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a quien planteará la posibilidad inmediata de apoyar a la empresa.

Davila Delgado fue enfático al asegurar que su pretensión es que el mandatario del país voltee su mirada hacia los obreros y sus familias así como hacía los proveedores pero sin meter un centímetro de mano en favor de Ancira

Davila Delgado quien sabemos que es hombre terco pero con mucha suerte logrará entrevistarse con López Obrador y seguros estamos que traerá buenas noticias para Monclova, sus obreros y sus respectivas familias que es el principal tema que lleva en la agenda la primera autoridad de Monclova quien estará por allá lunes, martes y miércoles.

MEXICO 2024

Arranca proceso rumbo a 2024 en Morena; AMLO pide no esperar una ´señal´ sobre candidato

AMLO dijo que ante el inicio del proceso electoral de 2024, en Morena no deben esperar una señal de su parte sobre quién debe ser el candidato.

Hoy inician formalmente las pláticas entre las llamadas "corcholatas" de Morena para determinar la ruta de las encuestas donde se elegirá al abanderado para las elecciones presidenciales de 2024, ante lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no deben esperar de él una señal sobre quién debe encabezar la continuidad de su proyecto político.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal consideró que debe ser el pueblo quien elija al candidato del movimiento y con ello dar por terminado el "dedazo" que en antiguos regímenes permeó entre la clase política.

"Sí, estamos a un año de la elección presidencial del 24 y se va rápido el tiempo, lo importante es afianzar la democracia, no sólo como sistema político, forma de gobierno, sino como forma de vida.

"Y eso aplica para todos y para los partidos en la selección de sus candidatos, no es que yo voy a poner al candidato de Morena, no, no va haber dedazo, va ser la gente. Van a ser los ciudadanos los que van a decidir.