POR ENCIMA DE TODOS

Quien se llevó no solo las palmas si no también el reconocimiento por su coherencia durante la sesión de diputados federales en el tema de aprobación de la Reforma Eléctrica fue el saltillense Jericó Abramos Masso.

Y es que fue de Coahuila el mejor orador en sus participación en el podio en dónde demostró las tablas requeridas en esa tribuna además del liderazgo requierido para esos menesteres.

Y es que desde semanas antes circuló de manera dolosa y tendenciosa que el ex alcalde saltillense había sido copado por Morena y que le daría la espalda no solo a su grupo parlamentario si no a COAHUILA entera.

Sin embargo eso jamás pasó por su cabeza y el día de la votación no solo dejó en claro de parte de quién está, sino que además demostró capacidad, liderazgo y un compromiso con la Entidad.

EXHORTAN AL CUIDADO DE HIJOS MENORES

Con el propósito de velar por el bienestar y la integridad de nuestros niños, el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Salud, exhortó a los padres de familia a extremar precauciones con el cuidado de los menores que estarán en casa durante el periodo vacacional.

Al respecto, el Secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, sugirió poner especial atención a las actividades que sus hijos utilizan como medio de entretenimiento, esto con el fin de evitar accidentes como caídas graves, intoxicaciones o incidentes que pueden pasar a mayores como cortaduras, quemaduras o asfixias.

Es por ello que la autoridad estatal recomendó poner bajo llave o en un sitio fuera del alcance de los niños, productos de limpiezas y sustancias tóxicas para evitar que éstas sean ingeridos por los menores.

En caso de consumir limpiadores o cloro a granel, evitar rellenarlos en envases que puedan confundirse con refrescos o jugos, y de igual manera esconderlos.

Sobre los espacios en los hogares, el Secretario pidió colocar pasamanos o puertas especiales que impidan el paso de los menores a escaleras o lugares que puedan provocar caídas y que esta a su vez, desencadene fracturas o desenlaces aún mas fatales.

La supervisión de las actividades recreativas que los niños realizan en el agua fue otra recomendación en la que el Secretario de Salud hizo énfasis, puesto que es durante esta temporada vacacional en la que las familias acuden a balnearios, albercas o playas.

REACTIVADO TURISMO EN COAHUILA

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís tomó protesta a la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedajes, misma que se comprometió a representar dignamente al sector hotelero de los coahuilenses y los mexicanos.

En el Centro de Convenciones de Torreón (CCT), el Mandatario estatal expresó que era necesaria la creación de un espacio que pudiera albergar a 8 mil personas en un solo evento y para bien del turismo.

Advirtió que de la mano con el Ayuntamiento de Torreón, da su apoyo total e irrestricto para esta asociación que eligió a La Laguna para celebrar tal evento.

"Nos fue muy bien en la Semana Santa, con un cálculo de arriba de 400 mil visitantes y 400 millones (de derrama económica); esperemos lograr la meta a raíz de la reactivación económica", destacó Riquelme Solís.

Subrayó que los siete Pueblos Mágicos de Coahuila estuvieron el fin de semana al cien por ciento, y que con el manejo de la pandemia la actividad turística se ha visto beneficiada.

"En Coahuila nos juntamos con los que saben", afirmó, al comentar que los Subcomités Técnicos Regionales Covid-19 les ha permitido tener una participación ciudadana real. Por ejemplo, para cómo enfrentar en materia de salud la pandemia, se tomaron decisiones para salir adelante y hoy se ven reflejadas.