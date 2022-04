SAZÓN AL CALDO

Luego de varios años de grisasea jornada en un escaño en el Senado de la República la Monclovense Eva Galaz regreso a su terruño sin pena ni gloria pues de todos es conocido que tiene más productividad una vaca echada que la Senadora quien hasta hoy nadie supo a qué fregados se fue a la ciudad de México ya que solo calentó el asiento en el Senado.

Y quién se prestó de inmediato en esa curul fue la suplente Mónica Montero oriunda de la Laguna quien ya conociendola va por todas las canicas un reflectores pues de todos es conocido su exagerado fanatismo por López Obrador y por Morena.

De hoy en adelante creamelo Monica aprovechara al máximo esos espacios así como cámaras y micrófonos para presumir de su exsarvado protagonismo.

De hecho sin hacer análisis político a fondo, todos sabemos que Mónica Montero fue llamada a relevar a Eva Galaz para fungir como la mujer que este como cuchillito de palo, tizne.y tizne.

Es sumamente burda la maniobra de que justo en la antesala de una elección interma en este Estado la llamen,. obvio para que sea como la pandillera de la película, en suma para que desde su curul se le vaya a la yugular a todo lo huela a PRI, tiempo al tiempo.

LA POLVORA EN LA CUERDA FLOJA.

Gentes que dicen le saben al asunto de la grilla aseguran que gente bien ponderada en Morena se encerraron a piedra y lodo en San buenaventura con el ex alcalde Oscar Flores Lugo a quien todos conocen como La Pólvora.

Oscar Flores asegura que no hay ninguna traición a su partido pero tampoco niega que se haya entrevistado con la gente de ese partido.

Mucho cuidado deberá tener la dirigencia del PRI Coahuila pues aseguran que así como a la Pólvora le estaba haciendo ofertas a figuras conotadas del priiismo y que hoy no solo no están siendo tomados en cuenta si no que además les están dando patadas en "salva sea la parte" en suma no los pelan no los quieren cerca , aguas en tiempos electorales no se menosprecia a nadie, absolutamente a nadie

YA VIENE LA BUENA, LA DE SAN BUENA

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, dio a conocer el desarrollo de la tradicional feria del 14 de julio, desarrollándose del 8 al 24 de julio cumpliendo todas las medidas sanitarias establecidas por el Subcomité Regional Covid-19, evento encabezado por la titular, Azucena Ramos Ramos.

Acompañada del alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez, así como los miembros del Comité Central de la Feria 2022, reconocieron el trabajo de los sambonenses, que en conjunto con resto de los municipios han logrado colocar a Coahuila en un estado seguro, lo que permite atracción de un turismo responsable.

Se dio a conocer que en breve se trabaja para convocatoria de las interesadas en participar en el reinado edición 2022.

A nombre del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reconoció que se tiene un trabajo coordinado con el Ayuntamiento de San Buenaventura para el desarrollo de una tradición en Coahuila, como es la Feria del 14 de Julio, siendo encabezado por Javier Flores Loera en su calidad de presidente del Comité Central de las Ferias 2022.

Recordó que gracias al Subcomité ha permitido que Coahuila siga de pie.

"Hoy, podemos anunciar el regreso de una de las ferias más emblemáticas de los coahuilenses, que este año celebra los 78 años. Gracias a las estrategias implementadas ha permitido colocar a Coahuila como uno de los estados más seguros del País y productivo en el norte de México".

Señaló que se sigue trabajando de manera coordinada para sostener la llegada de nuevas inversiones entre los tres órdenes de gobierno, y en el que la sociedad civil ha sido fundamental, invitándolos a seguir con las medidas de sanidad para que llegando la fecha no haya obstáculo alguno para su desarrollo.