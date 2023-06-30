SUBIDO DE HUMOS

Quien aseguran que dentro del cuadro de regidores del Ayuntamiento Monclovense quien de plano anda con los humos muy pero muy arriba y saliendose evidentemente de los proyectos internos del panismo local es el regidor de Fomento Económico Leonardo Hernández de extracción panista, aunque en estos momentos ya no se sabe para que lado batea.

Y es que me dicen de aquel joven atento y participativo solo los recuerdos quedan pues aseguran len esta jugando el toro al revés a su alcalde Mario Davila Delgado.

Pese a que en un momento los regidores de Acción Nacional sin firma pero con palabra se comprometieron a apoyar con todo al alcalde aún y cuando todos provenian de distintos grupos que pululan en Acción Nacional.

Pues bien hay quien asegura que pese a haber jurado haberse cortado el cordón humbulical que lo une a sus antiguos jefes Esteban Blackaller y Juan Carlos Terrazas todo parece indicar que el fierro que le marcaron puede más que la lealtad y hoy está dando patadas por debajo de la mesa.

Es tiempo aseguran que el joven Leonardo se siente con su jefe y amigo Mario Davila para dirimir cualesquier diferencia antes de que el agua rebase los bordes y la conciliación sea ya difícil de llevar a cabo.

Según me dicen el joven anda envalentonado creyendo el canto de las sirenas quienes al oído le han susurrado que tiene amplias posibilidades de suceder al hoy edil Mario Davila quien inminente mente será re electo como primera autoridad de Monclova y no solo por desicion del PAN si no por la voluntad de los Monclovenses.

Lo que de entender Leonardo es que debe de poner los pies en la tierra y trabajar para el futuro y no creer a quienes incluso le dan cuerda hasta a los relojes de arena.

SUSPENDEN A JUEZ POR VIOLENCIA FAMILIAR

Mal y de malas le fue a un juez asignado al área laboral que fue denunciado por Violencia por una mujer y que por consecuencia trajo una penalización que consiste en separación de su cargo con muchas posibilidades de ser inhabilitado en caso de ser encontrado responsable.

Fue ayer cuando en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, Coahuila, se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Joel N., quien se desempeña como Juez Laboral en la ciudad de Monclova, por el delito de violencia familiar.

En la audiencia, la Jueza Nuvia Aguillón impuso la medida cautelar de colocación del dispositivo electrónico al estimar que existe riesgo latente en contra de la víctima.

Por su parte, la defensa del presunto responsable se acogió a la duplicidad de término constitucional de investigación, por lo que su situación jurídica se definirá en un plazo aproximado de 6 días, en donde se determinará si queda vinculado a proceso.

La Jueza dio vista al Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, y en consecuencia, por acuerdo del Magistrado Presidente, Miguel Felipe Mery Ayup, se determinó la separación del cargo de Joel N., como Juez en Materia Laboral, y así mismo dio apertura a un proceso disciplinario al interior del propio Consejo.

El Poder Judicial del Estado ha impulsado de manera coordinada con los poderes e instituciones de Coahuila una política de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, así como políticas al interior del Poder Judicial para erradicar cualquier tipo de violencia y discriminación por razón de género.