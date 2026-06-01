Última llamada

Será este próximo miércoles 3 de junio cuando los aspirantes a las diputaciones locales en Coahuila cierren sus campañas proselitistas y por orden del referí electoral guarden silencio.

Asi desde ayer y hasta el miércoles todos los Partidos políticos y sus aspirantes tienen para hacer sus respectivos cierres de campaña, en suma de mostrarán parte de sus músculos políticos de cara a las elecciones.

Sera el Próximo dia 7 de Junio, domingo cuando desde las 8 de la. Mañana y hasta las 6 de la tarde la ciudadana salga de sus casas a darle color a esta fiesta democrática y emitir su sufragio.

Fue afortunadamente una campaña corta, de solo un mes, 30 días en los cuales lls que aspiran a ocupar una curul en el Palacio Legislativo de Coss tuvieron para llegar a la ciudadanía y causar el impacto necesario para arrancarles su voto.

No hay vuelta atras, se hizo lo que se pudo y solo es cuestión de la respuesta ciudadana, es decir esperar que el proselitismo surta efecto y que todos salgamos a emitir el Sufragio en favor de su candidato favorito y que todo, absolutamente todo ocurra en calma y completa paz y armobia, por el bien de Coahuila y de nuestras familias.

ESPALDARAZOS

Los que de plano no pueden negar el apoyo y presencia de los alcaldes de ésta región son los candidatos del PRI a las diputaciones locales Esra Cavazos, Cristina Amezcua y el tal Gachupin.

Y es que el trabajo que hacen dia a día los alcaldes priistas en Monclova, Frontera, Castaños y el resto de la Región son motivos suficientes para que la ciudadania tenga la certeza de votar sin dudarlo por ellos pues detras de esa política de buen trabajo y mejor Gobierno esta la firma de Carlos Villarreal, Sara Irma Perez, Yesica Sifuentes, Javier Flores y el resto de los alcaldes.

Sin hacer presencia directa pero desde su trinchera tanto los alcaldes como el mismisimo Gobernador Manolo Jiménez Salinas son garantes de eficiencia y buen trabajo.

YO CON MARU

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, encabezó en Chihuahua una concentración multitudinaria de respaldo a la gobernadora Maru Campos, en la que participaron liderazgos históricos y actuales de Acción Nacional, así como miles de ciudadanas y ciudadanos que se pronunciaron contra la persecución política impulsada por el oficialismo.

En un hecho que desde hace años no se veía dentro del partido, Acción Nacional logró reunir a expresidentes de México, gobernadores, legisladores, alcaldes, dirigencias estatales y militancia de todo el país en una misma causa: la defensa de Chihuahua, de Maru Campos y de quienes enfrentan al crimen organizado.

A diferencia de Morena, donde predominan las divisiones internas y los grupos enfrentados, el PAN mostró músculo político, cohesión y unidad alrededor de una causa común y bajo el liderazgo nacional de Jorge Romero Herrera.

Acompañado por los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa; por las gobernadoras Teresa Jiménez y Libia Dennise García; el gobernador Mauricio Kuri; legisladores federales, alcaldes y dirigentes panistas de todo el país, Jorge Romero aseguró que el caso de Maru Campos ya trascendió al PAN y se convirtió en una causa nacional en defensa de la democracia y de quienes enfrentan al crimen organizado.

"Yo con Maru. Yo con quien combate al crimen organizado", expresó el dirigente nacional ante miles de asistentes.

Durante su mensaje, Romero Herrera advirtió que Morena ya cruzó la línea de la persecución política contra la oposición y dejó en claro que Acción Nacional defenderá a la gobernadora de Chihuahua "hasta donde tope".

"Se meten contigo, mi gobernadora, se meten con todas y todos nosotros. Que la midan. Porque aquí estamos y aquí estaremos", afirmó.

Asimismo, sostuvo que hoy en México existen dos visiones completamente distintas de país: la de quienes pactan con el crimen organizado y la de quienes lo enfrentan desde los gobiernos.

"Hoy en México ya solamente hay de dos para el futuro de nuestro país: o estás con los que, a pesar de que juraron defenderte, lo que hicieron fue aliarse con el crimen organizado; o estás con los que, jurando defenderte, combaten al crimen organizado", sentenció.