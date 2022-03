VIEJAS PRÁCTICAS

Quien sigue batallando para poder enrolar a la gente en el trabajo y dejar las simulaciones a un lado es el coordinador de la secretaria de Sedeso en Monclova Carlos Villarreal quien ve como algunos empleados siguen con viejas prácticas.

Hace no pocos días, el funcionario quien a la postre tiene la responsabilidad directa de reportarle a su jefe Manolo Jiménez de avances o retrocesos en la oficina que tiene en esta región sufrió de las patadas de ahogado de una empleada.

Resulta que una de sus compañeras fue reportada por no hacer acto de presencia en su zona y eso además de no bajar información no tomaba nota de nada, en suma cobraba sin hacer nada.

Resulta que Carlos Villarreal la llamo y quienes conocemos a Carlos sabemos que sería incapaz de hablarle mal a nadie, es un joven educado y si característica es ser atento, la mujer asumió su responsabilidad y pidió retirarse de su cargo pues dijo problemas personales le impedían ejercer bien su función.

Ante ésto el responsable de esa oficina Carlos Villarreal le aceptó su renuncia y todos bien, perooo apenas salió y la mujer e mención salió a decirle que el funcionario la había tratado mal y que la corrió de fea forma.

Aseguran que los diputados locales Lupita Oyervides y Ricardo López Campos fueron visitados por la fémina en mención quien trato de convencerlos de que Carlos Villarreal convertido en un ogro la había corrido, lo cual tras varias entrevistas y platicas entre la gentes involucrada incluyendo vecinos de su sector dieron a la conclusión de que era plan con maña para hacer quedar mal al joven funcionario, perooooo quien está detrás de ella....veremos y diremos puntualmente.

PROTEGE COAHUILA A CIUDADANOS CON PROBLEMAS DE CATARATAS

La Dirección de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a través del Centro Integral de Prevención y Desarrollo Ciudadano, en la Colonia Pueblo Insurgentes y en sinergia con las asociaciones Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, Quiero Vivir Sano y La Universidad de Montemorelos, dan seguimiento a las y los candidatos para operación de cataratas.

La titular de Prevención de la Violencia de Coahuila señaló que un total de 16 pacientes coahuilenses fueron intervenidos quirúrgicamente para cirugía de cataratas en el Instituto de la Visión "La Carlota", de Montemorelos, Nuevo León.

"Dando seguimiento a las y los candidatos para operación de cataratas que fueron detectados en las Brigadas de la Salud que hemos tenido en el Centro Integral de Prevención y Desarrollo Ciudadano Pueblo Insurgentes, 16 personas cumplieron satisfactoriamente con sus exámenes preoperatorios y evaluación médica por parte de especialistas para poder realizarse la cirugía de cataratas. Otras tres, desafortunadamente sus resultados no fueron óptimos para su intervención", señaló la funcionaria estatal.

Expresó que el Gobierno de Coahuila trabaja en sinergia con la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, Quiero Vivir Sano y La Universidad de Montemorelos, con lo que ha sido posible atender a este grupo de adultos mayores.

MANTELES LARGOS

Quienes estarán hoy de manteles largos son los empresarios de Monclova adheridos a la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) quienes tomarán protesta a su nueva directiva la cual promete por la juventud de sus integrantes un buen inicio.

La responsabilidad de la presidencia estará en manos del joven Mario Coria Rohel quien es un destacado miembro de la sociedad, emprendedor e hijo de dos grandes personalidades de la vida política y social de la región centro Doña Janeth Rohel y Don Mario Coria ambos colaboradores en la transformación política de Monclova hace algunos años

La cita para tal evento es por la noche en el salón de eventos de conocido restaurante y en la cual estara presente como invitado especial el ex alcalde de Saltillo Manolo Jiménez.