Excelso Educador

"Nuestra querida Prepa 24", así se expresaba él de la Institución a la que entregó muchos años de su vida y que en este 2022 festeja el 76 aniversario de sus inicios con escasos 17 alumnos. El Ing. Paredes, se incorporó como docente aproximadamente medio siglo atrás, para asumir luego la Dirección del plantel, el lunes 20 de enero de 1992, hasta su retiro en el año de 2018.

Su intención era hacer un libro de su querida escuela, tenía la información suficiente "pero me ha faltado el valor para escribirlo", me manifestó. Tuve el privilegio de que me compartiera todo su material, según consta la copia del correo que me envió el 05 de junio de 2021 que decía "espero que me des tu opinión y lo puedas leer", por supuesto que lo leí y lo conservo completo.

El Ing. Paredes era originario de la ciudad de Saltillo, hijo del matrimonio formado por León Paredes Vargas y Ramona Cortez Reyna. De su padre León V. Paredes, me pudo compartir aspectos que no son del dominio público, de este destacado personaje de la política estatal y nacional.

El Ing. Paredes, se recibió de Q.I. en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila y de su experiencia en el periodismo estudiantil, hace 46 años siendo yo su alumno, colaboró conmigo aconsejándome y apoyándome en la publicación "Evolución". Inició su vida profesional en la empresa franco-italiana "FERTILIZANTES MONCLOVA S.A.

En 1960 unió su inolvidable esposa la Sra. Zoila Treviño Campos, quien le dio la dicha de ser padre de cuatro hijos que integran su familia.

Gran parte de la infraestructura, crecimiento, así como la incorporación del Plantel al sub sistema COBAC, se deben a la eficiente labor y gestión del Ingeniero Paredes.

La Generación 2015-2018 de su querida Prepa 24, lleva el nombre del Ing. Luis Alfredo Paredes Cortez.

Lo recordaremos con afecto, QEPD