¿Cómo los juegos pueden beneficiar la educación de los niños?

Jugar videojuegos es un tema muy divertido, algunas personas piensan que podría tener una mala influencia en los niños y algunas personas piensan que podría ayudar a educar a los niños de una manera divertida.

Estoy muy en desacuerdo con el hecho de que podría ser una mala influencia para los niños. En mi opinión, los niños no se educan lo suficiente en la escuela. Esto se debe a lo aburrido que es. Las escuelas podrían enseñar a los niños de una manera más fácil si utilizaran la tecnología y los videojuegos para ampliar el plan de estudios. Lo que quiero decir con esto es que los profesores pueden hacer juegos en sitios web (como kahoot, blooket, etc.). El error que cometen es hacer las cosas de la manera tradicional.

Los niños no tienen una capacidad de atención muy larga, por lo que tratar de enseñar una lección larga y aburrida no llamará su atención. Los niños estarán muy entusiasmados con ir a la escuela porque sería divertido, y la escuela podría educarlos sin que ellos lo supieran.

Esto no es lo que están haciendo las escuelas, siguen la ruta tradicional de la educación porque aprendieron de eso, y todavía piensan que funciona y educa a los niños. Te garantizo que en un máximo de treinta años, las escuelas estarán enseñando de esa manera.

Creo que esto sucederá porque habrán experimentado ser niños con esta tecnología, y los maestros y las escuelas sabrán cómo educar a los niños de una manera divertida y educativa porque saben lo aburrida que es la escuela tradicional, y creo que querrán cambiar ese hecho.

¿Por qué no va a suceder esto ahora? ¿Por qué no es práctico? Creo que la razón por la que esto no sucederá ahora es porque los maestros no están muy avanzados en el sentido de la tecnología, pero cuando la nueva generación se convierta en maestros, entenderán cómo usar la tecnología y comprenderán lo aburrida que es la escuela.

Honestamente, no encuentro ninguna razón para que esto no sea práctico, y la única razón que habría encontrado es cuánto tiempo le lleva a la gente hacer estos juegos, pero aparte de eso, es una solución muy práctica y divertida para una escuela aburrida y poco educativa.

Creo que la generación actual no puede ser bien educada de la manera tradicional. Este cambio no debe hacerse en el sentido de las actividades físicas.

Educar a través de la tecnología brindara a los niños a tener una forma más divertida y rápida en su aprendizaje.

¿Y tú qué piensas?