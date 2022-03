La media Loma del Prendimiento en Baján.

Cada año conmemoramos tres acontecimientos casi juntos: La llegada de la primavera, que aterrizó el domingo 20 a las 9:33 de la mañana, El natalicio de Benito Juárez, a quien recordamos con gusto pues nos permite un día de no escuela, no trabajo; y la conmemoración en Baján, Coahuila, municipio de Castaños, de la aprehensión de los insurgentes en un otero conocido como la loma del prendimiento.

Allá a Baján fuimos como devotos de nuestra historia chica, que se engrandece al honrarla, la ceremonia cívica la organiza el ayuntamiento castañense, cumpliendo primero localmente con los honores a Juárez en donde es generalmente la masonería quien enaltece la memoria del benemérito nacido en Oaxaca, protocolo seguido en cada municipio y estado del país.

La cita muy puntual a las 12:00 en medio del desierto, con fuerte viento y su consiguiente polvareda. La ceremonia cívica vestida con los honores a la bandera, fue abandonada a su suerte a última hora por nuestro ejército mexicano y el 105 Batallón de Infantería que canceló a último minuto, sin embargo, las autoridades locales sacaron adelante el evento.

El soberbio discurso oficial corrió a cargo del C. Sóstenes de Hoyos Martínez, vicepresidente de la Asociación de Cronistas e Historiadores del Estado de Coah.

La heroica poesía del profesor Amador Peña Chávez, y su vozarrón hicieron que se nos erizara cada vello, que se nos hiciera un nudo en la garganta, nos deleitó al final el Grupo de Baile Santa Cecilia.

Existen en el área varios monumentos, el más pequeño es una roca labrada artesanalmente por la Brigada de Rosalío Hernández en época revolucionaria, es decir, un siglo después de la captura de los héroes patrios; el segundo sería un pequeño obelisco erigido por el municipio de Castaños e 1938; el tercero y más visible es un magno obelisco que destaca a la distancia que data de las celebraciones del bicentenario del natalicio de Hidalgo en 1953. Me hubiera gustado ver una de las 260 cabezas de Águila que marcan la ruta de Hidalgo, pero no, no apareció por aquí, hay una en Castaños y otra en Monclova.

El pelo en la sopa, aparte del de los amigos soldados, fue el ver el terrible trato que se le da a suelo tan sagrado, como parte del trato cambio de propiedad de la LOMA DEL PRENDIMIENTO, a alguien se le ocurrió, cercar el perímetro, partir la Loma en dos con una cerca muy moderna, con su respectiva limpieza del área a ambos lados de la división. Una gran herida que nos duele, sería como si a mi querido Museo Coahuila y Texas le levantaran una pared en medio del Patio, así de ese tamaño lo que le hicieron a la ahora media Loma del Prendimiento en Baján, y que las autoridades ni dijeran ni hicieran nada al respecto.