5 MINUTOD FR GRILLA.

ANTE LA DESESPERACION, por tantos años de lucha estéril, los ex obreros de AHMSA, realizaron un bloqueo en Castaños para llamar la atención de las autoridades federales.

QUE NO HAN RESPONDIDO, a la petición hecha en tiempo y forma, responsabilidad que han omitido a pesar de tener la obligación de responder en cualquier sentido.

LOS INTERESADOS Y NADIE MAS, SON LOS QUE EXIGEN EL 5% DE LA VENTA DE ALTOS HORNOS, personas de la tercera edad, que aún tienen los arrestos para seguir en la lucha que consideran justa.

ESTE CONFLICTO TODAVIA DARA MUCHO DE QUE HABLAR, las opiniones encontradas por esta lucha, no desanima a quienes tienen un legítimo anhelo por haber dejado más de la mitad de vida en altos hornos, ESRA LUCHA ES LEGITIMA Y NO NECESITAN EL PATROCINIO DE NINGUN POLITICO, LOS EX OBREROS, ESTAN CURTIDOS EN LA LUCHA POR DEFENDER SUS IDEALES.

HASTA LA PROXIMA