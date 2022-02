El trabajo a distancia también cuenta.

Teniendo claro que el trabajo remoto también es trabajo la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instan a que se proteja la salud de trabajadores que operan a distancia.

A través de un nuevo análisis estás organizaciones, han formulado una serie de recomendaciones para que el trabajo híbrido y el teletrabajo sean seguros, productivos, pero sobre todo evitar que sean perjudiciales para quienes se encuentran en esta modalidad.

En el estudio "Healthy and telework: Technical brief" la OMS y la OIT, hacen hincapié en que no existe planificación, organización ni servicios de salud orientados a la atención de personas que estén bajo el modelo de teletrabajo, lo cual podría tener repercusiones en la salud física y psicológica, provocando así impactos en el bienestar social de las y los trabajadores.

De acuerdo al estudio citado, dentro de los beneficios que cuenta el realizar el trabajo a distancia se encuentra el poder equilibrar entre la vida laboral y la personal, el poder contar con un horario flexible, contar con la posibilidad de tener tiempo para realizar actividad física, reducir los tiempos de traslados (convirtiendo el tiempo de trabajo en tiempo efectivo laboral) y la disminución de la utilización de combustibles fósiles. En conjunto todo lo anterior propondría un contexto en donde se mejora el bienestar social, además del aumento de la productividad y la disminución de costes operativos para las empresas y organizaciones que asuman este modelo de trabajo.

Dentro de los principales padecimientos que pueden derivar de la falta de atención a teletrabajadores se encuentran el aislamiento, agotamiento, depresión, violencia doméstica, lesiones musculoesqueléticas, fatiga ocular, aumento del consumo de tabaco y alcohol, exceso de tiempo frente a pantalla, provocando el aumento de peso. Todo esto derivado de la falta de planificación, organización y la poca, si no es que nula, previsión en la asistencia con servicios de salud y seguridad pertinentes.

El cambio que se ha dado "de la noche a la mañana" ha demostrado que si bien es cierto que el teletrabajo cuenta con bondades, también puede generar desventajas, sin embargo, al no haber un tiempo de espera definido para dar por terminada a la pandemia, gobierno, empleadores y trabajadores, tienen que continuar trabajando en favor de la mejora de las condiciones, todo con el firme objetivo que se generen prácticas y políticas públicas suficientes para respaldar la labor de quienes se encuentran en la modalidad a distancia.

De acuerdo a la Directora del Departamento de Gobernanza y Tripartismo de la OIT, Vera Paquete-Perdigão: "El teletrabajo y, en particular, el trabajo híbrido han venido para quedarse y es probable que se quede". Lo dicho por la funcionaria de la OIT es principalmente porque se han gozado de las ventajas que cuenta el teletrabajo y además porque al seguir en "sala de espera" para ingresar a una "nueva normalidad" se están haciendo diversos cambios en el entorno laboral para que se cuenten con mejores condiciones laborales en un futuro no muy lejano.

Aunque es cierto que se han empezado a implementar algunas medidas para poder llevar a cabo las actividades de forma remota el estudio "Healthy and telework: Technical brief" ha hecho una revisión de algunas medidas que deben de empezar a realizarse, en aras de que que empleados y trabajadores cuenten con salud y seguridad a distancia. Entre las principales podemos encontrar:

Que los trabajadores reciban los equipos mínimos adecuados para poder llevar a cabo sus tareas.

Que los trabajadores reciban información y se capacitación para poder enfrentar los efectos psicosociales derivados del trabajo a distancia

Constante formación de toda la planta de trabajadores acerca de los riesgos y eventualidades a los que se exponen desde la labor a distancia

Establecimiento del derecho a la reconexión

Establecimiento de días suficientes de descanso(para evitar fenómenos como el "Burnout")

Los servicios de salud laboral tienen que estar listos para enfrentar situaciones relacionadas con accidente en el trabajo, así como el impulso de actividades que protejan la salud mental y psicosocial de todas y todos.

Sígueme en twitter como @carlosavm_

carlosavme@gmail.com