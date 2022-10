FUERA DE CONTRATO

Al anunciar que del 18 al 21 de noviembre se celebrará el programa el Buen Fin, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Arturo Valdez Pérez, exhortó a patrones y autoridades de los tres niveles de gobierno adelantar el 50 por ciento del aguinaldo y ahorro para que se rebase la meta en cuanto a ventas se refiere.

El dirigente empresarial, destacó que no es obligatorio soltar por anticipado parte de esos ingresos de fin de año pero se ha visto marcado interés de trabajadores por aprovechar los descuentos, promociones y ofertas que se ofrecen esos cuatro días llamados los más baratos del año.

"Si es bueno que se autorice la entrega del medio ahorro y aguinaldo, claro siempre y cuando el trabajador lo solicite, para ello se requiere voluntad en participar de empresarios y autoridades de los tres niveles de gobierno, es la manera de apoyar, son cuatro días de muchas ofertas" indicó.

El dirigente empresarial apuntó que este año serán solo cuatro días del Buen Fin, los dos últimos años se alargó una semana para evitar aglomeraciones dentro de los tiendas por el alto número de contagios por Covid-19 esa fue la razón por la cual se tomó la decisión de extender el programa.

Del lado sindical, Comisión Federal de Electricidad tiene el compromiso de aclarar si desaparece la tarifa de verano, y que usuarios se preparen si se elimina el subsidio que año tras año se aplica para reducir la facturación, solicitó el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, dijo lo anterior al recordar que este año será el último cambio en la manecilla del reloj, al eliminarse el horario de verano, eso hace pensar que lo mismo va a ocurrir con la tarifa de verano, por ello la importancia de que la dependencia aclare las cosas a los mexicanos.

Recordó que año tras año la dependencia daba a conocer sobre el inicio de la tarifa de verano y el vencimiento, pero hace ya unos tres años que no se informa nada del tema a pesar de los intentos de la población por saber sobre esos dos temas, eso origina una serie de dudas.

Sobre el horario de verano, señaló que no deja nada favorable, la facturación es igual, cada año se incrementa en el mismo porcentaje que se ajusta el costo de la tarifa eléctrica por ello no se puede decir que hay ahorro, al menos en el servicio domestico no se alcanza a observar beneficios.

En otro tema, mediante convenio celebrado, hijos y trabajadores de la planta Uno de Altos Hornos de México, recibirán entre un 20 a un 30 por ciento de descuento en el pago de colegiaturas, de esa manera estar en condiciones de iniciar sus estudios o continuar con su formación profesional, dijo Fidencio de León Montalvo.

El secretario general de la organización sindical explicó que el primer convenio fue celebrado con la Universidad Autónoma del Noreste (UANE) y el campus Monclova de la Universidad de Durango, en donde los interesados podrán recibir el beneficio de la beca escolar.

Destacó que en el caso de la UD solo la carrera de medicina no entra dentro del convenio y al igual que la UANE el resto de las carreras si entran por lo tanto tienen una serie de opciones, los interesados podrán cursar la carrera que se ajuste su perfil, apoyados en el convenio.

Los interesados tienen que acudir al edificio sindical en donde recibirán la carta que acredite son trabajadores o hijos, con el documento en mano trasladarse a la cualquiera de las dos universidades y hacer los trámites, el descuento de la beca será de acuerdo al costo real de la colegiatura.

Nos leemos mañana.