FUERA DE CONTRATO

Comparto la posición de Arturo Cabrera, cuando dice que dentro de las estrategias de Seguridad que se aplicarán dentro de los próximos días, se debe incluir información sobre las practicas más comunes que delincuentes utilizan para defraudar a incautos, de esa manera no dejarse sorprender y denunciar de inmediato, dijo Arturo Cabrera Barrón.

El representante de Coparmex ante Seguridad Publica, destacó que una práctica muy común, es que delincuentes esperan afuera de bancos a clientes, les piden que cambien un cheque por no traer identificación, incluso les piden cierta cantidad de dinero más baja que lo que consigna el cheque para de esa forma convencerlos.

“Pero al momento de acudir a cajas se les aclara que el cheque o es robado o no tiene fondo, al regresar al lugar donde supuestamente los estarían esperando no hay nadie, los delincuentes se fueron, ya no pueden recibir el dinero que entregaron a modo de garantía y pierden parte de su dinero” indicó.

Hay otras manera por ejemplo llamadas telefónicas de supuestos comercios, donde les dicen que ganaron un premio y para reclamar depositen dinero, otros se hacen pasar por familiares con problemas, esas son solo unas de las muchas formas que aplican para robar el dinero” destacó.

Del lado sindical, de acuerdo al calendario electoral sindical, miércoles y jueves será el registro para que obreros interesados en participar en la elección en donde trabajadores de la planta Uno de Altos Hornos de México elegirán la comisión revisadora del Contrato Colectivo de Trabajo y Comité de Huelga.

Fidencio de León Montalvo, Secretario General de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero dijo que el registro serán esos dos días, el asentamiento de bases el viernes mientras que la elección se programó a celebrarse el martes 15, desde las seis de la mañana a once de la noche.

Señaló que hasta la fecha hay cuando menos unos 20 obreros que hacen campaña en el interior de la siderúrgica, tienen interés en probar suerte y participar, se espera que para el jueves la cifra aumente, aunque solo serán 15 los que saldrán a fungir, eso de acuerdo al número de votos alcanzados.

“Son 7 compañeros para la Comisión Revisadora del Contrato Colectivo de Trabajo y 8 para el Comité de Huelga, por lo tanto para formar parte de ambas comisiones será de acuerdo a los votos, por ser registro individual, de esa forma se respeta la voluntad de los compañeros” señaló.

Y el dirigente sindical tiene razón cuando dice que de todos los que van a participar solo quince van a quedar de comisionados, el resto por no obtener la suficiente votación se quedan a mitad de camino, pero es cuando tienen el compromiso de aceptar los resultados y cerrar filas.

La historia no miente siempre después de la elección se presentan rupturas entre los perdedores, por eso es importante que los jefes de grupo platiquen con su raza, que les hagan ver que no ya tiempo para la división o hacerse a un lado, hay que seguir de largo en la lucha sindical.

También es cierto la elección será un ejercicio a tipo de termómetro para medir la participación de la raza, el reto es estar por arriba de los resultados de la última elección, para eso hay que dar chanza a todos los interesados, pero se insiste se tiene que platicar con todos ellos.

Los tiempos actuales no están como para enfrentar división, de ningún tipo todos son valiosos, es gente que de una u otra forma ha estado dentro de la lucha sindical, ojala en el asentamientos de bases tomen el acuerdo de un pacto de civilidad y que se den la mano al concluir la elección, es lo correcto.

Nos leemos mañana..