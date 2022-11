FUERA DE CONTRATO

Una serie de criterios se levantó ante el anuncio del Presidente López Obrador, que en la mañanera de ayer lunes anunció que va a proponer un incremento del 20 por ciento al salario mínimo para unos. buen anuncio pero para otros mal presagio para la economía nacional el 2023.

Dirigentes empresariales fueron los primeros en poner el grito en el cielo, porque no solo es el aumento salarial, en ese mismo camino también se incrementan las cuotas patronales ante el IMSS, Infonavit, Afores e impuestos, una carga que dicen será bastante pesada y habrá quienes no la soporten.

Pero líderes de opinión ven con buenos ojos ese anuncio, dicen que por años el incremento salarial fue muy bajo, había años que se movía centavos, es decir no llegaba ni a un peso, provocando que millones de familias perdieran el poder adquisitivo ante el insignificante incremento salarial.

Hay otro tema también para analizar la propuesta de elevar de 15 a 30 días el pago de aguinaldo, en este aspecto vale recordar que desde la década de los 70s cuando se hizo oficial esa prestación no se ha modificado permanece tal cual por ello es tiempo de adecuarse a los tiempos.

Por el lado de la 147, luego de lamentar el accidente ocurrido el pasado domingo en la zona centro y donde tres personas perdieron la vida, el vocero de la Sección 147 Carlos Garza Bernal, dijo que lo anterior obliga a ser más drásticos contra negocios que venden bebidas alcohólicas los domingos.

"Hay infinidad de negocios en donde se venden bebidas alcohólicas de todo tipo, solo en tiendas de conveniencia, depósitos y misceláneas se deja de vender a las dos de la tarde, los restaurantes y antros, no hay control, dejan de vender hasta que cierran, por eso ocurren los accidentes" apuntó.

Indicó que las autoridades municipales tienen que poner orden en esos negocios, de lo contrario seguirá los fatales accidentes como el ocurrido el domingo por la tarde en plena zona centro, donde de acuerdo a las primeras investigaciones el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Sobre los llamados filtros anti alcohol, señaló que aunque en ocasiones la gente se molesta pero es la manera de reducir el consumo entre conductores de todo tipo de unidades que sin medir consecuencias manejan sin estar en sus cinco sentidos por ello se presentan los accidentes, apuntó.

Y en la 288, el vocero Teodoro Fuentes Amador, dice que el siniestro registrado en el BOF de AHMSA dos, fue controlado a tiempo, aparatoso dicho de otra manera porque el arrabio cayó sobre madera y cartón originado de inmediato el fuego, que afortunadamente solo alarmó a la raza.

Dice que ese tipo de incidentes en cierta forma son normales, solo que esta ocasión se levantó más ruido por el lugar donde cayó el arrabio, incluso por horas se paró la producción porque también se dañaron cables conductores de energía y hubo necesidad de cambiarse.

"Fue aparatoso, nunca estuvo fuera de control, lo que pasa que siempre que se presenta un siniestro de ese tipo surge una serie de rumores, y eso no se vale alarman a familias de compañeros que se encuentran laborando en el tuno cuando ocurre el siniestro, eso debe tomarse en cuenta" apuntó.

Y tiene razón el vocero no podemos olvidar que se aprovecha cualquier momento u ocasión para tratar de llamar la atención, pero en realidad no es moral una actitud de ese tipo, no hay necesidad de alarmar a nadie, los accidentes ocurren en cualquier empresa del mundo, de eso no hay duda.

Nos leemos mañana..