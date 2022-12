FUERA DE CONTRATO

La única forma que comerciantes tienen para recuperarse de la caída en ventas, es ofreciendo calidad y buenos precios, que no abusen aprovechando la millonaria derrama que circula en la región, se requiere que el sector comercial recuerde que es la manera de aumentar sus ventas.

En este sentido el vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, dice que la mayoría de las empresas y patrones ya entregaron el aguinaldo a sus trabajadores por lo tanto traen dinero y empiezan a comprar regalos y todo para la noche buena incluso hasta para el fin de año como se acostumbra.

"Monclova ya tiene tiendas de prestigio, dicho de otra manera no hay necesidad de salir a otras partes, pero se insiste es obligado que el comerciante no actúe de mal modo, que no quiera aprovechar la millonaria derrama económica, la gente busca calidad y buenos precios" apuntó.

El vocero sindical, recomendó a trabajadores que al momento de acudir de compras, verifiquen precios, que comparen, con ello estarán en condiciones de hacer a un lado a comerciantes que no atienden el llamado de no abusar, y cuando vean que sus ventas bajaron tendrán que cambiar de actitud.

Por otro lado, una verdadera fiesta navideña recibió los abuelitos del asilo Nueva Esperanza A.C gracias a la gran respuesta de los trabajadores de Maxion que se sumaron a la convocatoria que la empresa lanzó para el programa Árbol de los Sueños que este año fue para apadrinar a los abuelitos.

La dinámica del programa consistió en convertirse en padrino de los uno de los abuelitos del asilo Nueva Esperanza que dirige la señora Dora Vielma. Previo a la convocatoria se realizó la lista de deseos de los adultos mayores que están asilados.

La respuesta sorprendente entre todos los trabajadores que se sumaron a esta actividad y que lograron sumar los regalos que los adultos mayores pidieron como pijamas, mamelucos, chamarras, pantuflas y artículos personales.

Además con el programa Árbol de los Sueños se logró también entregar los regalos a los abuelitos que pasaron un rato muy agradable porque también se les llevó música con el Mariachi Coahuila para hacerlos sentir de la mejor manera. Incluso varios de ellos aprovecharon para sacar sus mejores pasos de baile.

Del lado social, a punto de concluir diciembre no hay información sobre el proceso de legalización de unidades chuecas, lo anterior en el sentido de autorizar más tiempo, cuando menos otros seis meses, pero también aumentar la infraestructura del Repuve ya que lo actual no funciona.

Elsa Guadalupe García de Hoyos, representante de la UCDAD, dice que se mantienen a la espera de información, no descarta que el Presidente López Obrador, reaccione al conocer que el proceso actual simplemente no funcionó, no se avanzó como corresponde y la mayoría de las unidades no se legalizaron.

Además recuerda que hay Estados en donde los gobernadores amenazan con decomisar las unidades que no entraron dentro de la legalización a pesar de que no fue por la negativa de los propietarios, es por la baja capacidad y los errores del Repuve, desde el registro hasta en los carriles.

"No creo que en Coahuila se actúe de esa manera afectando a los propietarios de esas unidades que no fueron legalizadas, si no se autoriza ampliación del Decreto actual, no se puede descartar que entrando el próximo año, se autorice otro, cuando menos es lo que pensamos" destaca.

Nos leemos mañana..