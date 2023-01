FUERA DE CONTRATO

Y se acabó la espera, la tarde de ayer sindicalizados de AHMSA Uno recibieron la última parte que les correspondía por sus aportaciones de ahorro, a pesar de comentarios en redes sociales, la respuesta de la empresa fue positiva y la raza ya tiene en sus manos lo que tanto pedían, su dinero.

En este sentido Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Democrático Minero, dijo que desde el amanecer estuvo muy al pendiente de este asunto y recordó que en su momento el director de Relaciones Laborales Enrique Rivera Gómez, dijo que sería en el transcurso del viernes.

"Para antes de las dos de la tarde ya estaba depositado el dinero en cada una de las cuentas donde semana tras semana la empresa deposita el salario y prestaciones, es decir se cumplió, ahora lo que sigue es esperar que pronto se tengan noticias en el sentido de la reactivación de la siderúrgica" indicó.

Leija, fue claro cuando dijo que las condiciones de la empresa son pesadas, siguen paralizados todos los departamentos de las dos plantas siderúrgicas, pero nadie pierde la fe y confianza de que pronto se tengan buenas noticias en cuanto a la reactivación, a esperar unidos.

Por otro lado, el vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, recomienda a trabajadores aplicarse la vacuna contra el Covid-19 y la influenza estacional, dice que es mejor estar protegidos, en ambos casos autoridades han dicho que tienen en existencia suficientes dosis para su aplicación.

Señala que no tienen registro del número de trabajadores que no tengan ni una sola vacuna, al principio de las campañas se negaban a vacunarse, argumentaban que no era correcto, se dejaban llevar por comentarios mal fundados que circulaban en las redes sociales, pero ha final se dieron cuenta que eran falsos.

Otro no querían acudir a los Centros de Vacunación, por la pérdida de horas, ante el mal manejo de los módulos, pero eso acabó ahora se aplica la vacuna en clínicas y hospitales oficiales, incluso también en plazas pública se instalan brigadas ya no hay pretexto para no protegerse.

"Mi recomendación es que se apliquen la vacuna, es para proteger su salud, de sus familias y del entorno familiar, social y laboral, dicho de otra forma para protegernos todos, y colaborar con autoridades en su lucha para terminar con la pandemia sanitaria que aun sigue" enfatizó.

En otro tema, obreros de Teksid siguen inquietos conforme llega marzo, que es cuando dicen que la empresa aplicará recorte de personal, tanto sindicalizados como de confianza, aunque lo más seguro que sindicalizados no los toquen, aseguran que es estrategia involucrarlos.

Porque le darían oportunidad al senador de lavarse la cara y decir que por su intervención se detuvo la salida de sindicalizados, pero de que el golpe viene duro de eso no hay duda al menos para lo de confianza, los nuevos dueños no quieren gente que tenga más de 15 años de antigüedad.

Y en ese rango se encuentra la mayoría de los empleados de confianza, es gente que entró para no salir, también es cierto tienen más de 50 años de edad, entonces no será fácil que los contraten en otra industria,, es gente madura y es el momento que se ponen a pensar en su futuro.

La verdad de darse las cosas como se maneja la versión si será muy lamentable la salida de esos empleados, un fuerte problema social, del cual nadie habla, a pesar del impacto negativo, pero si fuera AHMSA aunque fuera un solo trabajador ya estarían las luces rojas encendidas.

Nos leemos mañana.