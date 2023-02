FUERA DE CONTRATO

Muy claro se mostró el vocero de la Sección 147 del Sindicato Democrático Minero Carlos Garza Bernal, al señalar que como organización estarán en la campaña de Manolo Jiménez Salinas, que será el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la gubernatura de la entidad y lo apoyarán.

Incluso dice que en diversas ocasiones acudieron a las actividades dentro de su precampaña que celebró en la región, y es consciente cuando dice que a final quien decide por quien votar es el trabajador, pero deben tomar en cuenta una serie de factores, sobre todo en el tema de seguridad.

"Nosotros como dirigencia sindical apoyamos a Manolo Jiménez, incluso cuando se pueda vamos a participar en los eventos masivos que va a celebrar en Monclova y la región, además vamos a invitar a los compañeros, el pasado sábado participamos de manera activa" indicó.

La campaña electoral debe ser activa, para llegar a todos los lugares de la entidad, el mensaje político es bueno pues permite a los electores conocer el plan de trabajo y con ello tener una idea de la importancia de razonar el voto, no dejarse llevar por falsas promesas, apuntó.

Por el lado de la 288, un incendio en planta de fuerza cinco, dejó sin energía eléctrica la planta dos de Altos Hornos de México, provocando pánico entre los trabajadores, pero al mismo tiempo pensaron que de nueva cuenta Comisión Federal de Electricidad, cortó el servicio por falta de pago.

Lo anterior al recordar que el pasado 12 de febrero, venció el recibo por 95 millones 340 mil pesos, eso hizo pensar que se incumplió con el pago, pero la realidad fue otra el corto circuito en planta de fuerza cinco fue la causa por la cual se suspendió la energía, hecho que es lamentable.

Aunque no hay información oficial, hubo comentarios en el sentido de que el siniestro ocurrió por falta de mantenimiento preventivo y correctivo, que por falta de recursos no se aplican esas labores, afortunadamente no hubo reportes de trabajadores lesionados y fue el susto el que prevaleció.

La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene se encuentra investigando el siniestro para conocer las causas, un hecho de esa naturaleza no queda así como así a la deriva se tiene que ir al fondo sobre todo cuando se comentó que no se podía descartar un atentado, veremos y diremos.

En asunto social, Pablo González González, Recaudador Regional de Rentas, puso al descubierto dos negocios que defraudan a propietarios de unidades extranjeras que quieren regularizar su unidad, les cobran hasta cinco mil pesos supuestamente por tramitar la cita ante el Repuve.

Ofrecen regularizar todo tipo de unidades aunque el titulo sea con inicio de letras o número, pero es falso con letra no se regulariza, solo con letra, es cuando cometen el delito y dice que un negocio opera frente al Xochipilli y el otro en la colonia Asturias de acuerdo a queja de afectados.

Ante ese panorama exhortó a los propietarios de unidades no dejarse convencer, es triste que lleguen a las oficinas de Recaudación de Rentas y se topen con la noticia de que no pueden regularizar, a pesar de que supuestamente llevan toda su papelería en orden pero es falso y se van sin pagar.

Por ello reiteró su llamado a la población a no dejarse llevar por falsas promesas, entender que esos dos negocios no garantizan nada bueno, que hagan el manejo de manera personal por ser una lástima que no puedan recuperar los cinco mil pesos que pagaron, a cuidarse y no ser víctima de fraude.

