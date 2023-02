FUERA DE CONTRATO

Al considerar que todavía hay trabajadores que abusan por el camionazo, el Secretario General del Sindicato Democrático Minero, Ismael Leija Escalante, hizo un llamado a la consciencia y regresen a su área de trabajo, ya son casi dos meses que aunque no utilizan el camión, como quiera no se presentan.

"No se vale que actúen de esa manera, por falta de personal hay rapiña en diversos departamentos, abren lo lockeres y se llevan cosas de los obreros, y es tiempo de que regresen, no se vale aprovechar el escenario para no acudir, sobre todo los que nunca han necesitado el transporte," reiteró.

El dirigente sindical indicó que el llamado es para que entiendan el compromiso que tienen, hay labores que desempeñar o cuando menos para terminar con el saqueo, que se registra, es tiempo de que entiendan el valor que representa un trabajo como Altos Hornos de México, señaló.

Sobre el pago del salario hoy jueves, confió que la empresa no demore, y aunque siempre se pagaba el jueves hubo dos ocasiones que lo hicieron el viernes así como se establece en el CCT el pago puede ser entre jueves y viernes de cada semana, por ello esperan esta semana, indicó.

Del lado de la 288, de acuerdo la magnitud de los daños provocados por el incendio en planta de fuerza cinco, hay condiciones para pensar que será entre dos a tres semanas la reparación por lo tanto reanudar en su totalidad la energía eléctrica en la planta dos de Altos Hornos de México, dijo Teodoro Fuentes Amador.

El vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que como plan de seguridad se conectó la energía eléctrica en oficinas y en áreas de iluminación para proteger a trabajadores del turno de segunda y tercera, que cuenten con ese servicio para su protección.

Aclaró que el voltaje es de 110 y 120 insuficiente como para echar andar los equipos, que seguirán parados hasta en tanto no concluya la reparación de los daños, se instalen otros y regrese la electricidad, situación que desalienta a trabajadores por las condiciones en que se encuentra la empresa.

"Había mucho ánimo entre la base trabajadora cuando conocieron que estaba a punto de cerrarse la negociación que permitiría la reactivación de la planta dos, y se presenta ese incidente, que en cierta forma tiene a oscuras la siderúrgica y vuelve el desanimo entre los compañeros" apuntó.

En otro tema, será en los próximos días cuando Teléfonos de México notifique a la dirigencia sindical la apertura de la bolsa de trabajo y contratar personal para cubrir diversas plazas que desde hace tiempo permanecen acéfalas por la salida de trabajadores que se jubilaron, dijo Luis Hernández de León.

El Secretario General de la organización sindical, recordó que en el acuerdo firmado el mes pasado, se contempló la contratación de trabajadores, pero se afinan detalles para empezar ese proceso, para ello arrancarán con postulantes que ya cumplieron todos los requisitos y se encuentran en lista de espera.

Hay otros que por cuestiones de la negociación que se arrastró dos años, se quedaron a mitad de camino, al ser convocados tendrán que presentar un examen de conocimiento, y se aprobarlo pasarán a formar parte de la plantilla de trabajadores de Telmex con todos sus derechos-

Aclaró que no van a recibir nuevas solicitudes de trabajo, primero tendrán que cumplir con los que ya están encaminados, unos ya están listos y otros tendrán que presentar el examen, por esa razón destacó la importancia de que interesados en trabajar en Telmex conozcan de esta situación.

Nos leemos mañana..