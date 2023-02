FUERA DE CONTRATO

Lamentable la postura de un grueso número de trabajadores de las dos plantas de Altos Hornos de México, que siguen en su postura de no regresar a trabajar por el argumento del camionazo, pero hay quienes en realidad abusan y quieren seguir cobrando sin cuando menos checar tarjeta.

El problema creció luego de que cientos de ellos no les llegó el premio de asistencia y ayer pusieron el grito en el cielo, llegaron al recinto de la 288 en donde los atendió el Látigo Rios, y les aclaro que van a negociar con la empresa ese tema y el resultado se va a dar a conocer en los próximos días.

A modo de ver la realidad, no se descarta que la empresa tenga en sus manos la lista de obreros que en realidad si no pueden trasladarse e identificar a los que aprovechan para no presentarse y con prueba en mano justificar el no pago del premio de asistencia, es una posibilidad que no puede descartarse.

Lo cierto que la empresa necesita se presenten si hace el llamado es por algo, el equipo tiene que estar listo al momento que se necesite, eso permitirá que no haya demoras al momento de arrancar, se requiere conciencia de los trabajadores que se pongan la camiseta y responder.

En este sentido Leija, reitera su llamado a los obreros que hagan su mejor esfuerzo y se presenten dice que hay obreros que si responden y como pueden se trasladan, es lo que debe hacer la totalidad sobre todo por la tapiña que se presenta en la mayoría de los departamentos.

Sobre el pago del premio de asistencia señaló que se negocia con representantes de la empresa para llegar a un acuerdo y se les pague, pero insiste para eso deben mostrar madurez y trasladarse a cubrir sus jornadas normales, siempre es bueno responder a los exhortos.

En conferencia de prensa enumeró una serie de beneficios que arroja responder y regresar a trabajar, así ismo reiteró su llamado a responder, a que acudan, se necesita una serie de labores para que el equipo se encuentre listo a la hora que se anuncie la reactivación de la empresa.

"Hay que dejar de lado los abusos y cumplir, muchos de los compañeros se ponen de acuerdo y se trasladan en unidades particulares, hay otros que viven en colonias cercanas, lo correcto es que hagan su mejor esfuerzo y respondan al llamado que se les hace de regresar a jalar" apuntó.

Por el lado social, la situación que presenta Altos Hornos de México pega en la legalización de unidades extranjeras, de acuerdo a información oficial, se redujo el número que acuden a las citas, incluso hay ocasiones que no se presentan, señaló el dirigente de la UCD nacional Armando García Grimaldo.

Lamentó que ocurra este fenómeno al señalar que eso podría complicar las cosas, y al 31 de marzo cuando vence el Decreto Presidencial ya no pueda extenderse, por falta de respuesta de los propietarios y en esas condiciones miles de unidades no serán legalizadas y seguirán como ilegales.

"No todos los obreros de AHMSA tienen unidad extranjera, eso es cierto pero hay que tomar en cuenta que cientos de trabajadores de prestadoras de servicio y constructoras, si poseen una unidad chueca, pero se han perdido parte de esos empleos, a otro se les redujo el salario" indicó.

Señaló que de acuerdo a información de los encargados del Repuve, en ocasiones solo 8 acuden a cumplir con la legalización, entre cuatro y cinco no se presentan, lo que representa que no cuentan con solvencia económica como para hacer efectivo el proceso y proteger su patrimonio.

Nos leemos mañana..