FUERA DE CONTRATO

Hoy 15 de marzo, es el día esperado no solo por trabajadores, la sociedad en general sigue a la expectativa sobre si llegan los primeros 50 millones de dólares que le inyectaran a AHMSA lo que sería el reinicio de las operaciones de la siderúrgica y poco a poco levantar el vuelo.

Tanto dirigentes empresariales como sindicales, coinciden que de llegar el dinero, relajaría el ambiente, al recordar que la prioridad es cubrir salario a sindicalizados y empleados de confianza, pero también empezar a programar pagos a proveedores, eso representa aumento del flujo de efectivo.

Porque la verdad es histórica la posición que vive la empresa, nadie pensó que el gigante de acero podría quedar dormido ni siquiera un día, y ya va para treses meses que duerme, que no hay una sola actividad en el interior de las dos plantas siderúrgicas, incluso siguen a oscuras sin energía eléctrica.

Muy interesante lo que puede ocurrir hoy, claro que todo puede pasar, y ojalá que empiecen la inyección de dinero, es por el bien de la sociedad en general, no solo a trabajadores y proveedores todos quieren que empiece a echar humo y a recuperar la producción por lo tanto ventas.

Del lado sindical, un grupo de gente externa a la empresa, mantiene el paro en Hércules, no permiten el ingreso a la mina de personal de confianza ni sindicalizados que han intentado entrar a laborar, no toman en cuenta que el riesgo que representa que la mina se inunde y afectaría la fuente de empleo.

Gerardo Flores Escobedo, vocero del CEN del Sindicato Nacional Democrático Minero, lamentó esa situación, al destacar que el argumento es que piden se les entregue la parte patronal del ahorro, pero es una posición que en cierta forma representa riesgos para la fuente de trabajo.

"Ha unas dos personas que incitan a trabajadores a no entrar, incluso hay quienes si quieren pero no los dejan, lo mismo pasa con el personal de confianza que puede ingresar a evitar la inundación de la Mina, la realidad es que no miden consecuencias y a la larga traerá problemas" indicó.

Cuestionado en el sentido de que si hay gente externa dentro del movimiento dijo que si, hay a quienes no les interesa llevarse en medio a los trabajadores, lo anterior por las condiciones en que se encuentra la mina y que podría originar que ya no pueda volver a funcionar.

Por otro lado, la migración de mano de obra especializada sigue provocando problemas a la industria, aunque hay oferta de trabajo para mecánicos y electromecánicos no hay forma de contratar, eso indica que los que fueron reajustados hace un par de años salieron de la región y encontraron en otro destino del país.

Jorge Carlos Mata López, dirigente de la Federación Monclova de la CTM, dijo que ante este serio problema, platicó con funcionarios del Gobierno de Coahuila y juntos encontrar la manera de terminar con ese problema, las empresas batallan para conseguir esa mano de obra.

Una solución sería trabajar con universidades técnicas y el Conalep para incluir en los planes de estudio, materias sobre mecánicos y electromecánicos y empezar a preparar esa mano de obra especializada y estar en condiciones de cubrir las necesidades que presenta la industria.

Lo anterior al destacar que todos los trabajadores de esa especialidad que migraron es difícil que regresen, es mucha la diferencia entre el equipo rustico que opera la industria local y la foránea, en donde aprenden robótica, meca trónica y electrónica, con tecnología de punta.

Nos leemos mañana..