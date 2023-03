FUERA DE CONTRATO

Tanto Senadores como diputados federales no han tomado en sus manos el caso de Altos Horno de México, ellos pueden desde su tribuna alzar la voz y pedir que se resuelva cuando antes, intervenir ante autoridades y juntos lograr la reactivación de la acerera, dijo Gerardo Flores Escobedo.

El vocero del CEN del Sindicato Nacional Democrático Minero, destacó que es consciente que ellos no van a poner el dinero pero si pueden intervenir para conocer que sigue con el futuro de AHMSA, por ello se avala la manifestación del pasado jueves de obreros agrupados en la Sección 47.

"Todos son libres de actuar como mejor les parezca, de acuerdo a sus condiciones o necesidades, es un movimiento que y se dejaba sentir desde el momento que sigue paralizada AHMSA y no hay forma de mostrar que en realidad pronto se levanta la producción" apuntó.

Sobre los candidatos a gobernador, dijo que ocurre lo mismo nadie se ha presentado y aclaró que no los quieren a un lado, quieren que se involucren en el tema, y no solo se presenten cuando van a buscar el voto de los obreros, los quieren dentro del tema AHMSA, apuntó.

Por su lado el vocero de la Sección 147 Carlos Garza Bernal, dijo que en el caso de los políticos que buscan la gubernatura de seguir callados en el tema en su momento y antes de las elecciones tomarán la decisión para entonces esperan que Altos Hornos de México ya este en operaciones.

"Los compañeros se encuentran desesperados por la situación, tienen razón en su postura incluso se justifica la movilización que hicieron el pasado jueves por la tarde, eso puede ser el inicio de una serie de acciones por el temor que los rodea al seguir sin actividad la empresa" apuntó.

Dijo que los ojos de los trabajadores están puestos en el martes 28 cuando se celebre la asamblea de consejo, esperan que se dé a conocer cosas positivas para el futuro de la siderúrgica, para que se tranquilice el ambiente social que sigue turbulento por lo que ocurre en AHMSA.

Y hay razón en ambas posturas pero se insiste el problema es la falta de dinero, se desconoce si en realidad se inyectaron los primeros 50 millones de dólares que se ofrecieron, cantidad que si bien es poca en comparación con el problema cuando menos es una luz al final del túnel.

Por la 288 un grupo de obreros aglutinados en el grupo gris, exigieron la cancelación de descuentos especiales que semanalmente suman unos 600 pesos por trabajador recursos que pueden emplearse en gastos familiares, la cancelación seria temporal hasta en tanto no se mejoren las cosas.

También piden se aclare donde se encuentran esos recursos lo anterior porque pese a que se les descuenta no llegan a tesorería, el dinero lo retiene la empresa pero no lo traslada a la tesorería sindical, por esa razón no se justifica que se mantenga el descuento y piden se investigue.

El güero Garza, presidente del Grupo señaló que los obreros tienen malestar por esa situación, mientras que el Secretario General Francisco Rios Treviño, les pidió esperar al miércoles para de acuerdo a lo que surja de la primera asamblea del consejo entonces tomar decisiones.

Los obreros aceptaron la propuesta pero a cambio exigieron la cancelación de descuentos oficiales, que ya no se apliquen y que regresen a cada trabajador lo que se les ha descontado cuando menos las últimas 12 semanas, es dinero que amortiguará un poco la economía familiar.

Nos leemos mañana..