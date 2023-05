Y A LOS CABALLOS QUIEN LES DA AGUA ?

De cara a la elección la cual será dentro de un mes exactamente entre los priistas circula un evidente viento de confianza que raya en los excesos y eso puede traer graves consecuencias.

Y es que para nadie es un secreto que los que dicen que mandan en el tricolor se la pasan ya tocando campanas de triunfo, el cual señores aún está por verse.

Quejas de la verdadera militancia dejan entrever que los responsables de la elección son los mismos que están ahorita durmiendo en sus laureles pues aseguran que Manolo da para un triunfo sin despeinarse.

Lo maa lamentable aquí es que como siempre son los soldados de a pie quienes hacen el trabajo de campo y los funcionarios públicos que ganan sus buenos billetes se la pasan tomándose selfies al lado de lonas o pegando engomados para la foto, pero en realidad jamás se han rajado las suelas caminando en busca de votos para su candidato.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Y ejemplos son muchos, y todos ellos son especialistas en la simulación pues cada que hay evaluaciones salen con buenas cuentas, mismas que no están validadas con la realidad y esas películas señores siempre tienen finales fúnebres y tristes....si no....PAL baile vamos.

ORGANIZACIONES FANTASMAS

Los que no se quedan atrás son las otroras poderosas Organizaciones políticas del PRI que antes presumían de poder y control político y hoy no asustan a nadie pues no son ni la sombra de lo que antes fueron.

El Organismo de Mujeres, la juventud Revolucionaria, La campesina, la CNOP, la Obrera entre otras son entes que simplemente cumplen el requisito de tener un 'lider" pero en la realidad son fantasmas que dan más lastima que pena.

Si el candidato del PRI gana no es por el apoyo de las Organizaciones si no por el trabajo que el y si equipo están haciendo a lo largo y ancho de la entidad mientras los "dirigentes" de esos famelicos organismos siguen presumiendo de las ruinas que hoy administran y que manejan, con los pies pero alucinan que lo hacen bien.

VESTIMENTA MASÓNICA

La vestimenta masónica consistía en un Mandil o delantal y guantes blancos.

El Maestro y los Vigilantes deben de llevar joyas dependiendo de la cinta blanca, además el Maestro debe de llevar la escuadra , el Primer Vigilante el nivel y el Segundo Vigilante la plomada.

Solo el Grande Maestro, su Diputado y los Vigilantes pueden llevar joyas en oro o doradas pendientes de una cinta azul alrededor de sus cuellos y mandiles de cuero blanco bordeados con seda azul. Todos aquellos que han servido en uno de los tres Grandes oficios pueden vestir con los mandiles bordeados de sedas azules, el cual lo pueden utilizar en todas las logias y reuniones.

Los hermanos que son Stewards utilizan sus mandiles bordados con seda roja y sus propias joyas pendientes de una cinta roja.

Los que han servido en Stewards pueden vestir mandiles bordeados con seda solamente roja.Todos los Maestros y Vigilantes de las logias pueden usar sus mandiles con sedas blancas y con sus joyas de simples cintas blancas solamente.