MÁS NOTARIOS QUE TIENDAS OXXO.

EN LA ZONA CENTRO DE COAHUILA, EXISTEN 41 NOTARIOS EN FUNCIONES, DE 44 QUE TIENEN FIAT NOTARIAL, Repartidos en Monclova, Frontera, castaños, San Buena y Cuatro Ciénegas.
EN MONCLOVA Y SU ZONA CONURBADA, CASI IGUALAN A LA CANTIDAD DE TIENDAS DE CONVENIENCIA.
CONOCIAS COMO OXXO, donde venden todo más caro. COMO YA ES COSTUMBRE, CUANDO SALE UN GOBERNADOR, entrega notarias a políticos de los partidos de oposición como pago por servicios prestados a su administración.
EN UNOS DIAS MAS, SE CONOCERAN LOS NOMBRES DE LOS BENEFICIADOS, QUE SERAN LOS NUEVOS FEDATARIOS PUBLICOS, mismos que se alinearon a la voluntad del gobernador que termina, con esto cumple sus compromisos con quienes le sirvieron para gobernar.
HASTA LA PROXIMA.