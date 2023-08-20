Contactanos

Opinión

MÁS NOTARIOS QUE TIENDAS OXXO.

EN LA ZONA CENTRO DE COAHUILA, EXISTEN 41 NOTARIOS EN FUNCIONES, DE 44 QUE TIENEN FIAT NOTARIAL, Repartidos en Monclova, Frontera, castaños, San Buena y Cuatro Ciénegas.

Mundo Villa
Por Mundo Villa - 20 agosto, 2023 - 09:20 p.m.
MÁS NOTARIOS QUE TIENDAS OXXO.

 EN LA ZONA CENTRO DE COAHUILA, EXISTEN 41 NOTARIOS EN FUNCIONES, DE 44 QUE TIENEN FIAT NOTARIAL, Repartidos en Monclova, Frontera, castaños, San Buena y Cuatro Ciénegas.

EN MONCLOVA Y SU ZONA CONURBADA, CASI IGUALAN A LA CANTIDAD DE TIENDAS DE CONVENIENCIA.

 CONOCIAS COMO OXXO, donde venden todo más caro. COMO YA ES COSTUMBRE, CUANDO SALE UN GOBERNADOR, entrega notarias a políticos de los partidos de oposición como pago por servicios prestados a su administración.

 EN UNOS DIAS MAS, SE CONOCERAN LOS NOMBRES DE LOS BENEFICIADOS, QUE SERAN LOS NUEVOS FEDATARIOS PUBLICOS, mismos que se alinearon a la voluntad del gobernador que termina, con esto cumple sus compromisos con quienes le sirvieron para gobernar.

HASTA LA PROXIMA.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados