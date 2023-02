OVNIS, espionaje y cine

Hace unos días se publicó la noticia de que una dependencia del gobierno de los Estados Unidos estaba siguiendo la trayectoria de un objeto volador con la sospecha de que era un globo de origen chino que sobrevolaba lugares "sensibles" para recolectar información. Al día siguiente, el gobierno chino lamentó la "intromisión involuntaria del artefacto en el espacio aéreo norteamericano" y enfatizó que el aparato no estaba allí para espiar instalaciones del ejército norteamericano sino que era un objeto civil enviado con propósitos de investigación y atribuyó su errático recorrido a las condiciones del clima.

Un día después avión norteamericano derribó el globo tan pronto como flotó sobre aguas abiertas cerca de la costa del estado de Carolina del Sur. El gobierno chino calificó el incidente como una "sobrerreacción obvia" e insistió en lo afirmado previamente acerca del propósito del artilugio. El 6 de febrero el gobierno chino admitió que otro globo que flotaba a gran altitud sobre un país latinoamericano le pertenecía y afirmó que este aparato también servía para realizar investigaciones meteorológicas.

Entre el 10 y el 12 de febrero, fuerzas armadas de los Estados Unidos derribaron tres objetos no identificados que se encontraban en el espacio aéreo de Alaska, el lago Hurón y la provincia de Yukón, en Canadá.

El término "OVNI" ("UFO", en inglés) fue acuñado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1952 tan solo cinco años después de que el piloto Kenneth Arnold había añadido "platillo volador" al léxico mundial. En 1947 Arnold había volado sobre el Monte Rainier en el estado de Washington en donde vio "nueve objetos brillantes como platillos".

A partir de ese incidente el tema de los viajes espaciales y habitantes no terrestres que había comenzado con el siglo con Georges Méliès y su cinta "Viaje a la Luna" tuvo un fuerte impulso. He aquí algunos ejemplos.

En 1951 se produjo la cinta "El día que la Tierra se detuvo", basada en la novela de los 40´s del siglo pasado "Farewell to the master" de Henry Bates. En el argumento, poco después de las primeras explosiones atómicas un OVNI aterriza y desata el pánico entre la población. Un alienígena humanoide acompañado de un robot gigantesco aparece y trata de comunicar un mensaje que ayude a la humanidad en general a una convivencia pacífica, evitando conflictos que pudieran resultar catastróficos.

En 1956 se produjo la película "La Tierra contra los platillos voladores". En esta ocasión, los extraterrestres no son tan pacíficos como en la cinta antes mencionada, sino que con efectos especiales bastante bien realizados (teniendo en cuenta la época) se aprecia la destrucción del monumento a Washington y parte del Capitolio como resultado del ataque extraterrestre.

Ya casi a finales de los años 60´s apareció la cinta "Barbarella", producida por Dino de Laurentiis en la que Jane Fonda interpreta la protagonista que resulta una especie de "James Bond" de un lejano sistema planetario habitado por muchos personajes humanoides pero bastante extravagantes.

Algunos años después, es Steven Spielberg quien toca el tema de los extraterrestres con "Encuentros Cercanos del Tercer Tipo" en la que nos muestra el cambio en la vida de un trabajador común luego de un encuentro con un OVNI. Aparecen no solamente seres extraterrestres pacíficos sino humanos que fueron abducidos desde décadas atrás.

Y un par de años después aparece "Alien", en la que el personaje extraterrestre no es humanoide sino un monstruo. Se dice que el escritor Dan O´Bannon (autor de la historia) se basó en el ciclo de vida de algunas avispas parásitos para diseñar una parte muy importante del argumento.

Para 1982 nuevamente Spielberg. Ahora con "E.T., el extraterrestre". Nuevamente el personaje alienígena es medio-humanoide y pacífico. Contrasta con "Día de la Independencia" en donde nuevamente la humanidad corre peligro ante invasores hostiles. Por su parte "Hombres de negro" presenta la opción de que los habitantes originarios de otros planetas habitan en la Tierra pero se encuentran vigilados por una agencia secreta que protege al mundo.

Por otro lado, en el cine documental en los años 70´s se produjo "Recuerdos del Futuro", una cinta basada en un par de libros escritos por Erich Von Daniken en la que se maneja la idea de que seres extraterrestres han visitado a la humanidad en diversos lugares y en varias épocas de la historia. Aún con el paso del tiempo la película resulta entretenida y está disponible en YouTube.

Hace ya varias décadas tuve oportunidad de leer algunos libros y revistas acerca de los OVNIS. Se proporcionaban una gran cantidad de nombres, fechas y lugares en los que supuestamente se habían observado. En lo personal, me hubiera gustado ver alguno pero esto no ha sucedido hasta el momento. Sin embargo conozco personas de cuyas palabras no tengo por qué dudar quienes me han afirmado haber visto este tipo de artefactos.

Y vamos que ahora con la abundancia de dispositivos como los modernos teléfonos que pueden tomar fotografías y videos, pudiera pensarse que los reportes acerca de avistamientos de tales objetos en el cielo serían más numerosos de lo que eran antaño, pero esto simplemente no ha sido así.

Ahora, la NASA utiliza el término "UAP" (Unidentified Anomalous Phenomena) para describir observaciones en el cielo que no pueden ser identificados como aeronaves o fenómenos naturales conocidos. El incidente del globo chino ha venido a quitarle el "romanticismo" al fenómeno OVNI.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

