RAFAGAS DEPORTIVAS 

BUENOS DÍAS... CANDENTES y al rojo vivo, las acciones en Liga Ranchera de Beisbol, el Ingeniero Alfredo De la Cruz, el ex maestro de estadística de Liga Mexicana de Beisbol y ahora de varios circuitos de la Región Centro de Coahuila, me informó que los Metalúrgicos, continúan aferrados al liderato de este circuito, me dice que cuenta con 14 victorias con 2 derrotas, atrás con 13-3 tenemos a los LM Mineros de Cuatro Ciénegas, después en tercero Gigantes de la Sección 29 con récord de 12-4, en cuarta posición el XX de Estancias con 11-5, después están Ferrocarrileros con 9-7, en sexto Astros de Sacramento con 6-10, siguen Gallos de Estancias con 5-11 lugar que comparten con Indios, después Cerveceros el equipo que la siguiente temporada, será protagonista tiene récord de 3-13 y al último Diablos con 2-14.

LOS QUE sorprendieron en esta serie pasada fueron los Indios, ganaron la serie a Gallos de Estancias en campo de San Buenaventura, en esta Liga Ranchera de Beisbol, el lanzador de Gigantes de ciudad Frontera Abraham Castañón tiene récord de 5-0 en ganados y perdidos con promedio de CLA 2.74, después vemos a Luis Castillo de Mineros de Cuatro Ciénegas con 4-0 u CLA 1.42, su compañero Iván Rivera con 5-1 con 2.33 en CLA, de los Metalúrgicos destacan Rolando Suárez con 4-0 y Ovidio Flores con 4-1.

ESTE DÍA SALEN rumbo a Cadereyta Nuevo León, la selección Coahuila, que defenderá los colores de la Liga Recreativa de Beisbol de 60 Años de ciudad Frontera, me dijeron que saldrían del Aeropuerto de Ciudad Frontera, pero como no hay comunicación oficial de los directivos de liga, desconozco quien integra el roster de jugadores, solo sé que la escuadra la lleva Alejo Peña y Adrián Garza, ellos quieren repetir lo que sucedió hace un par de años, traer el trofeo de campeones nacionales.

EN EL Pacífico, con una plantilla de mexicanos que cuajó ataques tempraneros, con gran pitcheo y con gran bateo de Jorge Flores, quien produjo dos carreras, Algodoneros de Guasave se acreditó la victoria por blanqueada de 6-0 sobre Venados de Mazatlán, para así ganar la serie por barrida, este resultado representó la quinta victoria al hilo y de Algodoneros, que se mantiene en el subliderato de la Liga Mexicana del Pacífico, tiene de momento Guasave es de 17-12, por 16-13 de Venados y el 18-11 del líder Naranjeros, el lanzador de la victoria fue Dalton Rodríguez, pero también lanzaron Anthony Herrera, Rafael Córdova y Brandon Koch. Entre todos, solo aceptaron dos hits, el derrotado fue chamaco de Monclova Juan Pablo Téllez (4-2), quien solo lanzó una entrada y dos tercios con seis hits, sin base, sin ponche y cinco carreras; siguieron Daniel Cruz, Braulio Torres-Pérez, Demetrio Gutiérrez, Ignacio Marrujo y Elkin Alcalá.

NARANJEROS continúa de líder en el Pacífico, ya que con gran pitcheo de Juan Pablo Oramas quien se apuntó su cuarto triunfo de la temporada y el bateo comandado por Luis Alfonso Cruz quien disparó cuadrangular por segundo día consecutivo, vencieron este domingo a Mayos de Navojoa con pizarra de 8 carreras a 2 y de esta forma Naranjeros se queda con la serie.