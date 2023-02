RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... LA SELECCIÓN de México, como les había informado en anteriores columnas, se derrotaba en el primero a República Dominicana, se convertía en uno de los favoritos para disputar la final en esta Serie de Beisbol del Caribe 2023, ayer el venezolano José Moreno, mánager del conjunto Azteca, felicito al campeón de la Liga Mexicana del Pacífico volvió a triunfar en tierras venezolanas y ahora lo hizo en el Estadio Forum La Guaria, derrotando a Panamá por 2 carreras a 1, obteniendo así su quinta victoria en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, fue un duelo que a la postre sería tan cerrado, México hizo bien en aprovechar las oportunidades desde el inicio, anotaron desde la primera entrada por tercera ocasión en esta Serie del Caribe, con elevado de Reynaldo Rodríguez para impulsar a Irving López, hoy miércoles 8 de febrero, México enfrentará a Indios de Mayaguez de Puerto Rico a la una de la tarde.

PARA LO que no se enteraron, México el martes venció a Federales de Chiriqui Panamá con pizarra de 7 carreras a 0, gran recital de pitcheo de Luis Miranda, y endiablado bateo de los mexicano que regaron 13 hits, la pizarra en el espectacular Estadio de La Rinconada se abrió en la segunda entrada; Reynaldo Rodríguez empezó el inning recibiendo la base por bolas, Rodolfo Amador lo mandó hasta tercera con doblete y después Joey Terdoslavich llegó a 5 impulsadas en el clásico caribeño, cuando llevó a Rodríguez y a Amador al pentágono con doblete.

CON CIERTO recelo los representantes de los equipos participantes en la Serie de Beisbol del Caribe 2023, toman la propuesta que el Licenciado José Manuel Sánchez, Gerente de Nuevos Negocios y organizador por parte de los Marlins de la Serie del Caribe 2024, aseguró que la organización contará con todo el músculo del club para llevar a cabo una edición memorable en un estadio de Grandes Ligas, lejos de lo que fueron aquellas de 1990 y 1991. "Son tiempos diferentes", dijo Chema Juan Manuel "También es que era un promotor. No es lo mismo un evento que trae un solo promotor, que quizá no tenga la experiencia (para un evento) de esta magnitud, porque este no es un evento cualquiera, es un evento grande". Sánchez y los Marlins aluden a la experiencia para la realización de la Serie del Caribe, mismo evento que llegará al loanDepot Park después de dos ediciones distintas del Clásico Mundial de Béisbol.

YO RECUERDO que en el 90-91 estuve en Miami, en esa Serie del Caribe, la última quizás que realizó el gran amigo ausente Don Poncho Vega, de Turísticos Casablanca, en los juegos había solo 600 o un poquito más de aficionados la mayoría de nuestro país, Monterrey, 45 de Coahuila y los demás de Mazatlán Sinaloa, de Monclova recuerdo a el Rojo Castillo, César Ávila, Beto Felán, Jesús Martínez Carlos "La Pantera", el Licenciado Gilberto Gutiérrez, el "Queso" Galindo, varios amigos de Nueva Rosita, Sabinas y Piedras Negras, fue algo inolvidable, pues el viaje llevaba la firma de Poncho Vega, allá fuimos los invitados de Pepe Rodríguez y su hermano Memo.

ESTE SÁBADO 11 de febrero a las 18:30 horas en el Gimnasio Nazario Ortiz Garza de Saltillo, será memorable, ya que por primera vez la Liga Mexicana de Basquetbol Profesional Femenil hará su presentación oficial previo al inicio de la décima edición 2023.