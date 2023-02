RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... fue un 23 de marzo de 1974, cuando el beisbol profesional de México, llegó a Monclova, una herencia deportiva y también un Gigante de Acero AHMSA, que vino a darle vida a todo Coahuila y que nos dejó el "Jefe de Jefes" el Ingeniero Harold. R. Pape, recuerdo que don José Benavides Pedroza primer gerente administrativo del equipo Min´s, fue al bar el Lago de los Cisnes, acompañado de Don José N. Flores primer presidente del club, y nos dijo, "muchachos mañana, hacemos oficial la compra de la franquicia de Mineros de Coahuila", ahí las palabras fueron dirigidas para Lupe Ortiz, Víctor Infante De Anda, Jorge Carlos "la Coquena" González, su servidor Ramiro Ortiz y Perfecto Hernández Del Ángel.

Y ES que el equipo se llamaba Piratas de Sabinas, que en 1971, lo llevó a la hospitalaria ciudad el señor David Yutani, dueño de la franquicia, pero solo duro tres años y decidió dejarla en Monclova, recuerdo que otro día antes del domingo 23 de marzo, hicieron la presentación oficial del "Sargento Metralla" Tomás Herrera Olachea como mánager de Mineros de Coahuila, llegó el domingo 23 y el Majestuoso Estadio AHMSA, lució lleno a reventar, 8 mil aficionados esperaban el acto inaugural, llegaron aquellos Indios de ciudad Juárez al mando de Pepe "Zacatillo" Guerrero, ese juego lo ganó Monclova 5 carreras a 1, estando en el centro del diamante Tony Barboza y perdió Hansen, Arnoldo De Hoyos y Wenceslao "Chalayo" González produjeron carreras por Mineros.

AYER EN ciudad Frontera dejó de existir otro brillante lanzador de antaño, por cierto de los buenos que ha dado esta capital del riel, me refiero a Juan Homero Vázquez, para mi conocido en el ámbito profesional de beisbol, como el "Mazo" Vázquez, me quede sorprendido, cuando al filo delas 2:50 de la tarde entro la carroza, al parque ferrocarrilero, yo de inmediato pregunte ¿Qué paso?, dicen que falleció Homero Vázquez, y que sus hijos, deseaban que sus ex compañeros le brindarán el último adiós, claro que todos respondieron de inmediato y realizaron guardia de honor, de aquel brillante lanzador de LBNC y de las ligas de la región centro de Coahuila, deja un legado enorme de su historia en el rey de los deportes.

DESPUÉS DE los máximos honores, que les brindaron cerca de 150 beisbolistas congregados en el terreno de juego, se llevó a cabo el acto de inauguración de la Liga de Beisbol Recreativa de 60 Años, temporada que se juega en honor del Ingeniero Héctor Hugo Aguilar Barboza, y también en los grupos Alejo Peña Salazar y Arturo Camacho.

MÁS REFUERZOS llegan a Leones de Yucatán, ayer anunciaron la contratación del abridor norteamericano, Aaron Wilkerson, con experiencia de tres temporadas en las Grandes Ligas, Yucatán sigue armando un equipo altamente competitivo que defienda el título de la LMB dando a conocer ahora la llegada del estelar abridor diestro de 33 años de edad, quien hasta el 2019 estaba lanzando en la Gran Carpa con los Milwaukee Brewers, antes de emigrar al Beisbol Asiático donde ha lucido los dos últimos años.