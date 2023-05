RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... ¿QUÉ ESTA PASANDO?, me preguntan aficionados, fieles seguidores de la Furia Azul, usted Ramiro, de antemano sabe, que un proyecto deportivo se realiza con anticipación, y creo que el Licenciado Gerardo Benavides Pape lo hizo, pero en donde está la falla, en las contrataciones que realizó José Meléndez, o bien el timonel Edwin Rodríguez falló en el momento, de integrar el roster oficial, cuando de antemano sabemos, que tuvo un asistencia de más de 50 peloteros en pretemporada y posteriormente los vio en juegos de exhibición, y Copa Gobernador, para selección los "Caballos de Acero", que ahora nos están representando en LMB de Verano, pero solamente contamos de momento con 5 victorias por 6 reveces.

"LA SALIDA DE Eduardo Vera y después de Noah Peiro del equipo campeón del 2019, que nos dice de ello, señor Ortiz", bueno yo no soy el indicado para darles una buena respuesta, lo que si les informo, es que el Licenciado Gerardo Benavides Pape, no está con las manos cruzadas, igual que ustedes, también no lo vemos contento, con lo que le pasa a nuestros Acereros, pero vamos a esperar que concluya esta semana, de acuerdo al resultado que se tenga, pueden venir dos lanzadores, en cambio, que los coachs de pitcheo, exijan mejores resultados, ya llegó Efrén Navarro, y por ahí nos damos cuenta, que existe mucho interés en el ejecutivo del beisbol, por enderezar el camino de la Máquina de Acero.

ALLÁ TAMBIÉN en Tijuana, los directivos de Toros, ya se pusieron a pensar, también están pasando por mal momento, que los tiene colocados en quinta posición, a ellos le están fallando sus lanzadores estrellas y los extranjeros que llegaron de Grandes Ligas, creo que hay que esperar un poco más, por lo pronto Acereros cuenta de momento con tres bateadores que sobresalen en la estadísticas, siendo ellos Alex Mejía, Edson García y Rodolfo Amador, ojalá en el juego de anoche, la Ola de Acero, se haya sacudido el maleficio ante los Tecolotes de los Dos Laredos, de otra forma, van a seguir sobrando cachuchas, otros cambios.

VAMOS A OLVIDAR, esta crisis de Acereros, para informarles que ayer en la tarde los Algodoneros de Unión Laguna presentaron, a su refuerzo estelar para el resto de la Temporada 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), el Exgrandes Ligas Didi Gregorius, lo anterior lo informó en conferencia de prensa en la que el presidente del equipo lagunero, Guillermo Murra Marroquín, le dio la bienvenida al short stop de 33 años de edad y reafirmó su compromiso por conseguir el campeonato. "Es una carrera de un jugador sumamente exitoso y como ejemplo el que Didi en el 2015 haya llegado a Yankees a suplir a un referente histórico como es Derek Jeter.

PARA este domingo La Voz de Monclova, da a conocer el rol de juegos de Liga Instruccional del Norte de Coahuila en su Edición 2023, en el parque infantil los Halcones del CEUC Monclova, reciben a Bravos de Sabinas, en parque Eliseo Mendoza Berrueto el equipo Carboneros de Nava, reciben a los Azules de Barroterán, en el parque Chalayo González los Mets de Cloete tiene de visitante a Lobos de Allende, y por último en parque de Mimosa, los Tuzos de Palaú reciben a Agricultores de Morelos.