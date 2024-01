Sin dinero para trasladarse A Saltillo Y México

Los trabajadores que buscan solución al problema de AHMSA no tienen condiciones económicas para movilizarse, eso impide continuar con su peregrinar a pesar de que aseguran ya tienen abiertas las puertas del gobierno federal y del gobierno de Coahuila para sentarse a platicar.

En este sentido Jesús Marines, que encabeza la delegación señala que mientras no tengan capacidad económica no pueden programar nada, son ocho los comisionados designados para entablar diálogo con autoridades que muestran interés por orientar a los obreros de la siderúrgica.

Incluso asegura que ya platicaron con el conciliador del Concurso Mercantil, pero no puede informar lo que trataron ni lo que les respondió que eso le corresponde al mediador por lo tanto es preferible guardar silencio a efecto de no enturbiar el ambiente que se vive en la región.

Y por supuesto que Marines tiene razón en su postura, cuestión de recordar que ya va para un año que circulan cientos de comentarios, incluso hasta nombres de los supuestos inversionistas que el año pasado arribaron a Monclova a recorrer parte de las instalaciones de las dos plantas.

Por su lado el Látigo Francisco Rios Treviño, dice que el oficio que entregó al Presidente López Obrador, fue a nombre de todos los trabajadores de Altos Hornos de México, en el escrito le piden que agilice la reapertura de la siderúrgicas, que y no se puede seguir en las condiciones actuales.

Recordó que aprovechó la gira del Presidente de la República para entregarle el oficio a final logró acercarse al mandatario con quien dialogó unos minutos suficiente para levantar el ánimo de que pronto se recupera la fuente de trabajo junto con la reactivación de los salarios y prestaciones.

Se mostró confiado en que si se tenga buena respuesta es mucha la desesperación de los trabajadores y sus familias por la falta de salario, todos incluyendo a directivos sindicales se encuentran en las mismas condiciones esa fue la razón que lo llevó acercarse al Presidente de México.

Cuestión de esperar ya se hizo la última alternativa que tenían, que el Presidente los escuchara aunque haya sido por medio de un escrito el cual recibió y se comprometió a seguir dentro del proceso que lleve a la reactivación de Altos Hornos de México y recuperar miles de empleos.

En otro tema también de AHMSA, por las redes sociales se manejan muchas versiones eso trae como resultado que al no cumplirse con lo que se comenta vuelve a decaer el ánimo, incluso hay quienes presentan serios problemas de salud mental por el no pago y el no saber qué es lo que sigue.

Incluso el padre José López Sandoval, dice que la iglesia sigue atendiendo a trabajadores y sus familias que se acercan en busca de apoyo espiritual en todos los casos se comprueba que los trabajadores viven con angustia, poco a poco se va deteriorando su estado anímico y eso es de cuidado.

Por esa razón señala que todos tenemos el compromiso de apoyar a los trabajadores, no solo de manera económica también afectiva, acompañarlos en estos días que los tiene alterados por la situación en que se encuentran por la falta de salario y por no contar con una fuente de trabajo.

El sacerdote insiste que es compromiso ser solidarios, no solo de manera económica hay muchas formas de apoyarlos, y con ello reducir el estrés que presentan, la salud mental no se puede deteriorar porque eso trae otras enfermedades lo correcto es buscar apoyo con especialistas.

