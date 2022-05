BUENOS DIAS... Acereros de Monclova, cuenta entre sus filas, con dos tremendos prospectos, que en un par de años, los veremos bajo los reflectores de los estadios de México o bien Estados Unidos, me refiero al lanzador de la colonia Barrera Juan Pablo Téllez y José Roberto Castro, la dupla de monclovenses, me impresiono, este grandioso control que tuvo en sus lanzamientos, para salir adelante, domando la fuerte artillería del Dragón del Norte Saraperos de Saltillo, al recatarla victoria en dos episodios que lanzo, qué decir del novato, el más valioso el año pasado de la Liga Invernal Mexicana, José Roberto Castro, que demostró lo mejor a la hora de batear, al pegar el primer hit, en su debut en esta máximo circuito, bien por ellos.

SE CALIENTA, el beisbol de la Liga del Norte de Coahuila, los campeones Halcones del CEUC de Monclova líder con7-1 en ganados y perdidos, con 6-2 Carboneros de Nava, con 5-3 Agricultores de Morelos, con 4-4 tenemos a Mets de Ciudad Frontera y Bravos de Sabinas, ya después empatados con 3-6 Mineros de Nueva Rosita, Azules de Piedras Negras, Barreteros de Barroterán y Lobos de Nava, los últimos resultados de este domingo el CEUC, supero a Barreteros de Barroteran en la serie 8-4 y blanqueada 3-0, en otro frente Lobos de Nava gana el primero 3-1, pero pierde el segundo con blanqueada de 12-0, los Azules de Piedras Negras, gana el primero Bravos de Sabinas 5-4, pero pierden el segundo con pizarra de 8 carreras a 3.

CULMINARON encuentros de juegos de los lunes en Liga Mexicana de beisbol, aquí en el coloso del Norte, los Acereros de Monclova, terminaron su compromiso ante los Saraperos de Saltillo, no pudo el Dragón del Norte soportaron la temperatura de 44 grados y dejo la serie en la capital del acero, alguien comentó que este domingo, hubo record de carreras, pues algunos equipos, tuvieron marcadores abultados, como por ejemplo el Águila de Veracruz venció 23-4 a los Bravos de León, los Guerreros de Oaxaca le pegaron 15-5 a los Diablos Rojos de México, los Pericos de Puebla derrotaron a los Mariachis de Guadalajara 15-10 y Leones de Yucatán doblegó 16-6 a Campeche ¡Que paso! Pues nada.

QUE pasaría con el güero de la colonia Miravalle, el mejor buscador de talentos de liga Mexicana de beisbol, me refiero a Servando "La Yegua" González, ya le daría su terminación Sultanes de Monterrey, me dijo nomás llegando la morralla, te invito Ramiro, pero creo que no a llegado, la Yegua, es gran amigo de Vicente "Huevo" Romo, el lagunero inmortal del beisbol de México, y con 8 años en el beisbol de Grandes Ligas, por aquí anduvo también el Liga del Norte de Coahuila, que bonito recordar la época dorada del beisbol de los años 70´s, en donde vi en acción al "Superman" Héctor Espino, al "tres patines" Ramón Arano, a Nelson Barrera Romellón, a Jesús "Chito" Ríos, grandes leyendas del béisbol de México, inolvidables recuerdos que han perdurado en mi mente, gracias a Dios.