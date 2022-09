BUENOS DÍAS... ANOCHE los Sultanes de Monterrey, iniciaron otra nueva historia, en final de campeonato en Liga Mexicana de Beisbol de Verano, dicen que es la cuarta presentación que tienen Leones de Yucatán y Sultanes de Monterrey, en el 2006, los melenudos se coronaron luego de cinco juegos, un año más tarde, los muchachos de regreso se impusieron tras siete enfrentamientos y en el primer campeonato de 2018 fue la más reciente y los yucatecos alzaron la Zaachila tras siete duelos, los yucatecos además de eses tres series para definir el campeonato, jugaron en las postemporadas de 1996 y 1998, en su primera serie Sultanes se impuso tras seis juegos y en el 98 barrieron a los reyes de la selva, pero anoche en el Palacio Sultán, se comenzó a fabricar otra historia, entre ambos conjuntos.

ANTES de continuar con los comentarios que a ustedes les interesan, mis bendiciones para el gran amigo de siempre, primer Fans de los Acereros de Monclova, Juan Manuel "La Perica" Hernández, este sábado y después de 2 años, me habló vía celular, me dijo "Ramiro gracias a Dios, ya puedo mover mis manos hablar con todos mis amigos, me siento contento, mi rehabilitación va despacio, pero ya pudo mover mis organismos, dile a mis amigos que ahora si estoy en la mejor disposición de recibirlos, fue hace dos años, cuando un cafre del volanta del sector oriente, no respetó una señal de tránsito, impactó su mueble con el de Juan Manuel, el impacto, tuvo a Juan, en malas condiciones por varias semanas en terapia intensiva, pero hoy gracias a Dios, y volvió a recobrar algo de su fortaleza física, ya está con nosotros.

AYER ME habló el Licenciado Juan Elizalde Vallejo, "quiero que me cubra, el evento del Campeonato Estatal de Futbol, en Sub-11, Sub-15 y Sub-18, los juegos se desarrollaron en la Unidad Deportiva Municipal Nora Leticia Rocha, buenos los agarres que nos brindaron los equipos Tuzos Pachuca de Saltillo, Piedras Negras, equipos de Ciudad Acuña, Torreón, Monclova, en la mañana hubo juegos, ya en la tarde los enviaron para las canchas, de FCA y UAC, porque tendría juego el Calor, en fin este día son semifinales y finales de campeonato.

LUEGO DE la suspensión a causa de las lluvias será hoy domingo 11 de septiembre cuando se lleve a cabo el tradicional Juego de Estrellas de la Liga de Béisbol Ricardo Saldívar 2022 que organiza el Club Deportivo y Social Astros en su categoría de Primera Fuerza a partir de las diez de la mañana en el Parque de Béisbol Diana Laura de colonia los Bosques, las acciones comienzan con las clásicas pruebas de campo previas al juego con la participación de los jugadores más destacados a la mitad de campaña integrando las 2 escuadras selección Zona Norte y selección Zona Sur y se premiará con trofeos individuales a los ganadores de las pruebas de campo tiro de jardín central a home, Tiro de catcher a segunda base y el recorrido de bases, reconocimientos a Gilberto Felán Reyes de Zatomar y Gerardo la Manda García de Leones, pioneros de esta Liga de Beisbol.