BUENOS DÍAS...BUENA exhibición de bateo, dieron los Tigres de Quintana Roo, en el primer juego que enfrentaron a los Acereros de Monclova, hubo buen duelo de poder a poder, entre Tito Polo, Olmo Rosario, Alexis Wilson y Alex Robles, mientras que por el equipo local, despertó ya Chris Carter, bateo de Bruce Maxwel, Rodolfo Amador y Francisco Peguero, vamos a esperar a ver si los pupilos del "coyote" Matías Carrillo, reaccionan en los dos juegos siguientes, Matías continua moviendo los naipes en el momento oportuno, por cierto en el beisbol del Pacifico, comentaron la noticia de que Matías Carrillo, no regrese a dirigir a los Mayos de Navojoa, como es el responsable de la Academia de beisbol "Gerardo Benavides Luna", puede quedarse ya de tiempo completo, bueno eso lo sabremos cuando finalice el torneo de LMB.

ENTREVISTARON en programa en Monterrey a José Maíz García, presidente de los Sultanes de Monterrey, mostró su descontento porque Christian Villanueva no ha querido reportar al equipo luego de una intervención quirúrgica en su codo derecho este año, "Desgraciadamente ese muchacho no quiso venir a rehabilitarse a Monterrey", dijo Maíz García este lunes en el programa de radio "Lo que no quiere es jugar, quiere estar en Guadalajara, costó mucho dinero... lo compraron lastimado", afirmó el directivo. "No veo que le guste mucho el beisbol. Le falta carácter para estar en el beisbol", pero también Pepe Maíz, comentó que no está de acuerdo con los planes de expansión de la LMB, es que "estamos llenando los equipos con jugadores que no nacieron en México", puede que tenga razón.

EN CIUDAD Frontera, me reportaron que la liga de softbol Enrique "Carrucha" Arizpe, y hace los últimos preparativos, para su temporada 40, dijeron que van a realizar un atractivo evento inaugural, por lo pronto confirman la asistencia de los equipos, los campeones Atléticos, Charros, Rangers, Blue Jays, Rieleros, Cachorros, Marlines, y Fastenal, pero también existen cuatro equipos por confirmar, para la primera semana de agosto tiene programado el arranque del circuito.

TAL Y como se tenía contemplado contando con la participación de 14 nivelados escuadras este domingo 17 de julio se pone en marcha la temporada 2022 y edición especial número 40 de la liga de béisbol en categoría de primera fuerza Ricardo Saldívar coordinada por el Club deportivo y social Astros, son; 14 los equipos oficialmente confirmados en la última junta del cierre de inscripciones son Padres de Félix Lucio. Tigres del oriente. Leones de Gerardo la Manda García. Los Aztecas M.S. Generales de Familia Moreno Guerrero. Zatomar de Javier Cruz. Yankees de familia Orozco Padilla, también están listos para iniciar las acciones los Mets de Luis Esquivel. Diablos de Edgar Rodríguez. Cachorros de Daniel Coronado. Charros de Gabino Vázquez. Carboneros de Marco Arreguin. Los Rieleros de José Camarillo y la escuadra de Jabalíes del Tecnológico.

EN UNOS días más el alcalde de ciudad Frontera, Roberto Clemente Piña Amaya, hará entrega del remodelado parque de beisbol y futbol, al Papo Ríos, que se localiza en la Colonia Borja, un compromiso de campaña, que se hace realidad, todo más moderno, y de aquí saldrán otros futuros campeones del deporte.