BUENOS DÍAS... CON EL fin de que no se enfríe el Beisbol de los Veteranos, el chamaco de Estancias Israel Villasana, presidente de la Liga de Softbol "Ferri Sánchez", va a coordinar un cuadrangular de Beisbol Master, con el fin de reunir algo en económico en beneficio del jugadores Pablo De Hoyos, que me comentan, está mal de salud, esto me emociona, pues me doy cuenta que existen deportistas con buen corazón, estos juegos serán en los campos de la colonia 21 de Marzo, ahí en Estancias de San Juan Bautista, los equipos que confirman su asistencia son Aztecas del Chato Cárdenas, Rilos de Juan Pablo Palacios, Cachunes y el equipo Petroleros que lleva la "Bestia" Evaristo Mena, habrá quinielas para los asistentes.

YA REGRESO DE Matamoros Coahuila, el Licenciado José Ángel Chávez Vargas, me platicaron que llevó un presente al orgullo del ejido Maravillas del municipio de Matamoros Coahuila, el inmortal del beisbol Horacio "Ejote" Piña, que cumplió 77 años de vida, allá por los años del 62-63 estuvo con el equipo de Monclova, en Liga del Norte de Coahuila, después estuvo en el beisbol de Grandes Ligas, triunfó en el beisbol de la Gran Carpa, con Filis de Filadelfia, Cachorros de Chicago, Rangers de Texas, Indios de Cleveland, Senadores de Washington y Atléticos de Oakland, equipo campeón en 1973 en Grandes Ligas, se vino a México y alineó con Rieleros de Aguascalientes, Acereros de Monclova, Tuzos de Zacatecas, Pericos de Puebla y Tomateros de Culiacán, en el Pacífico.

AQUÍ en Estadio de AHMSA dejó escrita parte de su historia, Horacio "El Ejote" Piña fue entronizado en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, que se encuentra en Monterrey, Nuevo León, en 1987, ahí están inscritas sus grandes hazañas, se convirtió Campeón de la Serie Mundial de 1973 con los Atléticos de Oakland, al doblegar en cuatro encuentros a los Mets de Nueva York, con lo que se convirtió en el primer jugador mexicano en coronarse en un Clásico de Otoño, posteriormente, en 1974 logró un juego sin hit ni carrera con la novena de Aguascalientes, en juego en el que derrotaron a los Indios de Juárez, en la laguna se dieron bastante jugadores estrellas del beisbol de México, entre ellos los Zacatillo Guerrero, Jorge "Charolito" Orta y otros más.

LOS PERICOS de dicen tendrán un staff de receptores de mucha calidad, los cuales han brillado en esta pretemporada, entre ellos cuentan a Isidro Piña y Kevin García encabezan el grupo de receptores. Piña llegó procedente de los Bravos de León en la campaña 2021 y, en 14 juegos con los emplumados mostró su temple y experiencia, siendo pieza clave en la recta final, para que los verdes regresaran a postemporada, el oriundo de Delicias, debutó en el 2008 con los Sultanes de Monterrey, previo a su llegada con Pericos, jugó con Chihuahua, Tabasco, ciudad del Carmen, Aguascalientes, Laguna, Durango y León, también toman en cuenta a los novatos Jesús Córdova, Víctor Landeta y José Maciel, los tres cumplieron cabalmente en la edición pasada.