BUENOS DÍAS... CON LA BENDICIÓN de Dios, iniciamos otra semana de trabajo, LES COMENTO que el primer juego de Play Off entre Santos y Tigres quedó suspendido en la octava entrada por falta de luz, hasta ahí ganaba los pupilos de Sergio Quintero 8 carreras a 5, estaban bateador los felinos y Santos cerraría el episodio, lo reanudan el martes de la semana que entra a las 3:15... BUENO en mis comentarios deportivos, les digo Bravos de Baldemar Espinoza, fueron hasta Nadadores para eliminar en el tercer juego de Play Off en Liga Recreativa de Beisbol a Tecolotes de Nadadores con pizarra de 11 carreras a 6, juego que se decidió en la entrada once.

EN NOTICIAS del beisbol organizado el presidente de los Navegantes del Magallanes, Maximiliano Branger, rompió el silencio sobre la continuidad de Wilfredo Romero como mánager del equipo en la venidera campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Branger habló en una llamada telefónica y aseguró que Wilfredo Romero debe repetir como mánager de los Navegantes del Magallanes, se le dará toda la confianza tras el campeonato obtenido en el último curso, Willy ahora viene al beisbol de verano en este 2022 buscando una campaña de éxito con Pericos de Puebla.

YA USTED amable lector de este diario de verdad La Voz de Monclova, debe de enterarse de los managers que estarán buscando llegar a la Serie final de la Copa del Rey, con Acereros de Monclova ya está firmando Mickey Callaway (EU) con Águila de Veracruz Emmanuel Valdés (México), de Algodoneros de Unión Laguna esta Óscar Robles (México), con Bravos de León Eduardo "Mosco" Arredondo (México), de Diablos Rojos del México Juan Gabriel Castro (México), los Generales de Durango tienen a Álvaro Espinoza (Venezuela), Guerreros de Oaxaca será dirigido por Erick Rodríguez (México), Leones de Yucatán cuenta con Luis Matos (Venezuela).

LOS MARIACHIS de Guadalajara tienen a Sergio Omar Gastélum (México), Olmecas de Tabasco no lo recuerdo, los Pericos de Puebla ya cuentan con Wilfredo Romero (Venezuela), Piratas de Campeche tiene Francisco "Ponches" Campos (México) Rieleros de Aguascalientes Luis Carlos Rivera (México), Saraperos de Saltillo con el campeón Roberto Vizcarra (México), Sultanes de Monterrey ya tiene de regreso a Roberto Kelly (Panamá), Tecolotes de los Dos Laredos Mark Weidemaier, Tigres de Quintana Roo con Tony Rodríguez (Puerto Rico), y Toros de Tijuana, con el regreso de Homar Rojas (México), como ustedes ven la mayoría de los equipos serán manejados por talento y experiencia de Mexicanos.

COMENTARIOS de la capital del Sarape, dice por ahí que el slugger curazaleño Wladimir Balentien, ahora que ha anunciado que no volverá a la pelota japonesa, podría llegar al equipo del estado de Coahuila, Wladimir, jardinero curazaleño de 37 años y larga trayectoria en Japón (.266, 301Hrs, y 794cp) tuvo breve paso en Ligas Mayores, pero aseguran debutará en la Liga Mexicana en 2022 con los Saraperos de Saltillo, también informan que Diablos Rojos regreso de Roberto Osuna, es que despidieron al dominicano Arquímedes Caballero, muchas sorpresas están dando las 16 organizaciones del beisbol de verano de México 2022.