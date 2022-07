BUENOS DÍAS... EN LA MEXICANA del Pacífico, los equipos ya comenzaron a realizar movimientos en sus roster, Venados de Mazatlán ajusta sus Infield con la adquisición del mazatleco Miguel Torrero, en cambio con Sultanes de Monterrey, la semana que entra el Draft 2022, pero la directiva del club rojo continúa reforzando al equipo y en esta ocasión adquiere al experimentado Miguel Torrero, quien debutó en el beisbol invernal en la Temporada 2009-2010 con Mayos de Navojoa, Torrero ya estuvo con Tomateros de Culiacán y Naranjeros de Hermosillo y el territorio Sultán, estos últimos durante dos temporadas, fue el tercera base, de los Sultanes de Monterrey; en el verano porta los colores de El Águila de Veracruz donde cuenta con un porcentaje de bateo de .296, en 27 juegos, los Venados de Mazatlán cede los derechos del joven Pablo González y le desea éxito en sus futuros proyectos.

REGRESA el beisbol a la CDMX, bueno comentan que en el Zócalo de la ciudad de México volverá a tener beisbol sobre su superficie, ya que la Confederación Mundial de Softbol y Beisbol (WBSC, por sus siglas en inglés), confirmó que el Mundial de Beisbol 5 se realizará en la capital mexicana del 7 al 13 de noviembre, informaron que la confederación llevó a cabo un congreso en China Taipei, en donde este lunes se confirmó la sede de la primera edición Baseball 5 World Cup, dicen que para este torneo ya se tienen cinco países clasificados: México (anfitrión) Francia y Lituania (Europa) Kenya y Sudáfrica (África). En este momento todavía faltan 7 lugares por definir, escuadra que saldrán de los torneos clasificatorios de Asia (3 equipos), América (3 equipos) y Oceanía (1 equipo, habrá más información más adelante.

LOS DIABLOS Rojos del México, están reforzando algunos departamentos, la meta es llegar a la final de campeonato en la zona Sur, ya después Dios dirá, por lo pronto dieron a conocer la tarde de este domingo la incorporación del lanzador dominicano, Williams Ramírez, a su cuerpo de lanzadores de cara a la recta final de la Temporada 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), el derecho de 29 años de edad llega tras ver acción este año con los Staten Island FerryHawks en la Atlantic League, un circuito independiente de Estados Unidos, donde relevó en 11 ocasiones, registrando 1.23 de efectividad y 25 ponches, los Diablos, por años, han sido protagonistas de finales de campeonato en el verano y en este 2022 desean regresar a ser protagonistas.

TAMBIÉN en el Pacífico, después de la presentación de Carlos Manrique como el nuevo presidente de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), de inmediato la oficina del circuito, se puso a trabajar, anunció el 11 de octubre como la fecha en la que iniciará la Temporada 2022-23 así como sus cinco series inaugurales, dijeron que Águilas de Mexicali van ante Sultanes de Monterrey Algodoneros de Guasave vs Tomateros de Culiacán, los Venados de Mazatlán será el rival de Charros de Jalisco (Serie de 4 juegos) y para el 12 de octubre Yaquis de Obregón vs Naranjeros de Hermosillo, Mayos de Navojoa vs Cañeros de Los Mochis, Tomateros de Culiacán vs Algodoneros de Guasave, para el 13 de octubre Sultanes de Monterrey vs Águilas de Mexicali, Naranjeros de Hermosillo vs Yaquis de Obregón, Cañeros de Los Mochis vs Mayos de Navojoa.