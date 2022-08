BUENOS DÍAS... ESTA SEGUNDA oportunidad que Acereros de Monclova tiene al regresar a los Play Off de la Zona Norte, en Beisbol de Verano, el timonel de la Furia Azul, tiene que barajear en forma perfecta su Line Up, que las ex estrellas del beisbol de Grandes Ligas, ya despierten a la ofensiva y de esta forma apoyen la gran labor que han realizado los lanzadores abridores en estos cinco juegos que participaron ante Monterrey, eso ya quedo atrás, de aquí en adelante toda la Ola de Acero, tiene la responsabilidad de recuperar ese prestigio, que le dieron los expertos del beisbol de México, ellos los que si saben de beisbol preguntan ¿Qué paso con acereros?, todavía no creen que en cinco juegos, casi los mandan al abismo Sultanes de Monterrey, pero gracias a Dios que Algodoneros de Unión Laguna, perdieron ante Tecolotes de los Dos Laredos con pizarra de 15 carreras a 2, y eso valió, para que la novena del "Coyote" Matías Carrillo, siga con vida en juegos semifinales de LMB.

DE ACUERDO al calendario de juegos que con anticipación dio a conocer LMB, el siguiente Play Off semifinal del circuito, inicia el viernes 19 de agosto, los Sultanes de Monterrey viajarán al parque La Junta de Nuevo Laredo, para enfrentar a los Tecolotes de los Dos Laredos que comanda Félix Fermín, pero también Acereros disputará la siguiente ronda, ante los fabulosos Toros de Tijuana, ya que conquistó boleto como mejor perdedor o "comodín", claro serán visitantes, de lograr una victoria en la fronteriza ciudad, existe la plena seguridad del llegar hasta los siete juegos, claro nomás "que resuciten los muertos" y funcione bien la ofensiva, la artillería de Acereros, tiene 72 horas o 3 días, para afinar su puntería, la Meta es Ganar.

EN EL BEISBOL del Pacífico, me comentan que los Cañeros de Los Mochis quieren demostrar que este año van con todo y adquirieron los servicios del cañonero cubano Yasmany "El Tanque" Tomás, este chamaco dicen que tiene buena historia, Yasmany Tomás Bacallao nació el 14 de noviembre de 1990 en La Habana, Cuba, en su tierra natal inició jugando para "los Industriales" destacando siempre su bateo de poder y batazos de largo alcance, en el 2014 dejó la isla y fue firmado por la organización de los Diamondbacks de Arizona. En el 2015 inició jugando en Triple A con los Aces de Reno y cinco juegos bastaron para que fuera llamado al equipo grande, aseguran que será de mucha importancia su presencia con Cañeros, como lo será también el ahora receptor de Acereros de Monclova Bruce Maxwell.

LOS QUE también desean ser protagonista de una final de campeonato en beisbol del Pacífico, son los Algodoneros de Guasave, por cierto ayer la directiva anuncio la contratación de su tercer refuerzo extranjero, Nico Tellache, bueno así lo dijo el gerente deportivo a cargo de Alejandro Ahumada, es el lanzador zurdo Nico Tellache, será uno de los cinco abridores en el elenco del mánager Óscar Robles, ya conoce el beisbol de México, pues tuvo gran temporada con Generales de Durango, en donde terminó con marca de 6-3 con efectividad de 5.65, que, aunque parece alta, es aceptable por el tipo de plaza en donde trabajó en la Liga Mexicana de Beisbol, tiene 24 años.