BUENOS DÍAS... ESTE FINAL de semana deben de iniciar los juegos de Play off en Liga de Beisbol Infantil y Juvenil Ribereña, ayer me comentaron que este iba a mandar el rol de juegos, pero no llegó, pero por ahí, dijeron que probablemente Manuel Cantú, el presidente del circuito, quiera suspender algunas series, porque una equipo de Diablos va a ir a la ciudad de Mazatlán Sinaloa a un campeonato de invitación, "consideramos que primero está el inicio de los Play Off", dijeron algunas padres de familia, primero cumplir con la liga, esos juegos de invitación, solo sirven para gastar dinero, que no tenemos, se dice que en diciembre hacen la convocatoria para nombrar nuevo presiente de la liga, a menos que hagan lo que Napito, quedarse toda la vida.

ESTE DÍA en parque Rogelio Montemayor de ciudad Frontera, inician la práctica los campeones estatales de la Liga Recreativa de 50 Años y Más, ayer esos mismos jugadores, me informaron, que tendrán juegos de exhibición con el fin de recabar gastos, para viajar al Campeonato Nacional de Beisbol a Cadereyta, evento que inicia el 5 de diciembre y termina en 11, Monclova-Frontera se coronó campeón en Cloete en donde se efectúo hace un rato el campeonato estatal, la novena logró la firma de los lanzadores Armando "Caballo" Villarreal, los dos Carnales Felipe y Gilberto Mena, Baldemar Díaz y Francisco "Látigo" Ríos, un equipo como para ser campeón nacional.

ALGUIEN me comentó ayer sobre un problemilla que hubo ayer en el Club de Beisbol Infantil de Gigantes, ojalá y que por ahí empleen la lógica y que no afecten la buena marcha de este club, menos de los niños que lo practican...

ESTUVE, en colonia Las Flores, fui invitado especial de Juan Vázquez, José Luis "Pinolo" Pérez y el Pichi Sillas, hubo reunión de los campeones de la Liga Recreativa, haciendo entrega de las medallas que se ganaron al conquistar Indios el campeonato 2019 en Liga Recreativa de 50 Años, me dio mucho gusto ver la unidad de todos los jugadores que estuvieron presentes, todos como uno solo agradecieron la presencia del reportero de La Voz de Monclova, diario que está a la expectativa del deporte en general.

SE CALIENTA el ambiente para el beisbol de verano, y claro el beneficio llegó para los Generales de Durango, que llegan siete jugadores de Diablos Rojos, por Moisés Gutiérrez y Gerardo Reyes, enviando a Durango a los lanzadores Octavio Acosta y Gonzalo Sañudo, Acosta de momento está activo con Mayos de Navojoa, fue nominado el jugador de la semana, por su parte Gonzalo Sañudo es segunda base, también llegarán en el 2022 Omar Meza, Eduardo Revilla y Juan Uriarte, le tercera base juan Rodríguez y de pilón Gerardo Navarro.

NUESTRO jefe de la nación Andrés Manuel López Obrador, recibió el Palacio Nacional, al lanzador de los Dodgers de los Ángeles Julio Urías, a quien le entregó el Premio Nacional del Deporte en la categoría de atleta profesional, en este certamen con Urías, estuvieron otros atletas destacados, que recibieron su galardón del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuya ceremonia se celebró en Palacio Nacional y también estuvo la Directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, entre otras autoridades.