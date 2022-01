BUENOS DIAS... ESTOY convencido que el licenciado Gerardo Benavides Pape, va a armar un verdadero trabuco con Acereros de Monclova, anda muy callado, pero considero que ya tiene 4 ases en la manga, porque el señor tiene visión y ya se empapo de vasta experiencia de beisbol profesional, así me lo comentó por mi paso en Delicias Chihuahua, el compadre de Alonso Téllez, un segunda base natural de Indios de Ciudad Juárez Ramón "El pulpo" Martínez, un nativo de Naika Chihuahua fue estrella segunda base en el beisbol de paga, en aquellos años hizo el 1-2 con Téllez, el fuerte receptor Sultanes, nativo de Delicias Chihuahua Fernando Camargo, y conocido de Ricky Rodríguez ahora estrella de los Acereros de Monclova,

RAMÓN Martínez añora aquellos años, cuando obtuvo la triple corona de bateo en Liga Estatal de Beisbol de Chihuahua, guante de oro en ese circuito como mejor segunda base, posición que compartía con Manuel Bobadilla, "Ramón fue de aquellos corpulentos trabajadores, que en Delicias se dedicaba a talar bosques, trabajaba en un aserradora 1.90 de estatura, con un peso de 87 kilos, sus fuertes muñecas, le dieron varios trofeos de campeón bateador, antes de llegar a Liga Mexicana de Beisbol, "ojalá y que empresarios de Chihuahua, nos traigan un día este juego del Rey", me dijo en forma nostálgica.

HABLANDO de la Ola de Acero de Monclova, me comunicaron ayer que el día 15 de enero en estadio Monclova arranque el ya tradicional mini camp en donde peloteros novatos y estelares, comienza su preparación, para busca el segundo campeonato en esta edición del 2022, podría estar por ahí, algunos jugadores del torneo de invierno como Edgar Salazar, Aldo Buen Día, Roberto Castro y Aldo Núñez, fogueándose con gente de experiencia, Rodolfo Amador, Ricky Rodríguez y Francisco Peguero, que espera regresar al terreno de juego.

AYER ME invitó el "Garo" o Licenciado Edgar Ricardo Ávila, nuevo director del IMD, para breve platica, y saber los proyectos que tiene en mente realizar, al lado del nuevo alcalde de Monclova doctor Mario Dávila, de entrada me dice, todos los que vayan a estar al lado mío, deben de presentar trabajo y claro resultados favorables o se van, Edgar sabe de la problemáticas del deporte, claro debe de ajustar primero a aquellos directivos de liga, algunos de han adueñado de los campos deportivos municipales, para su propio negocio, ¡eso se acabó, aquí no hay compadrazgos, se apoyará a aquellos que están dando resultado y claro que invierten algo en sus campos.

AHORA Edgar Ávila, tiene que revisar la nómina de los anteriores aviadores, que estuvieron y quieren seguir aferrados en el IMD, a sabiendas que ganaban 8 mil pesos, sin hacer nada, Todo negativo, no voy a dar nombres, pero la lista ya la tiene Edgar, aunque sería un error, volver a tenerlos ahí... hablando de la cancha que anteriormente se adueñó Rayados de ella, ajora será libre para que jueguen los niños, ya está debidamente terminada, luce en su modernización, solo que también hay que cuidarla, porque es un santuario de los deportes.